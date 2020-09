Les Golden Knights de Vegas cherchent à trouver leur attaque alors qu’ils se dirigent vers le deuxième match de la finale de la Conférence de l’Ouest avec les Stars de Dallas mardi soir à Edmonton.

Les Golden Knights, tête de série, ont été exclus pour la deuxième fois en trois matchs lors du premier match de dimanche soir alors que le gardien de but de Dallas, Anton Khudobin, a stoppé 25 tirs tout en récoltant son premier blanchissage en séries éliminatoires en carrière dans une victoire 1-0.

Vegas, qui n’a réussi qu’un seul tir au but au cours d’une séquence de 15 minutes et demie en deuxième période, s’est vanté d’avoir déployé quatre lignes productives et a connu un début de score élevé en séries éliminatoires, marquant 15 buts en trois tours. -robin gagne et 15 autres lors de sa victoire en cinq matchs au premier tour contre les Blackhawks de Chicago. Les Golden Knights ont ensuite enchaîné avec 15 autres buts tout en prenant une avance de 3-1 dans leur match de deuxième tour avec Vancouver.

Mais depuis le but de William Karlsson à 8:29 dans la troisième période d’une victoire de 5-3 contre les Canucks dans le quatrième match, les attaquants de Vegas n’ont réussi que deux buts dans un filet vide – tous deux à la fin du match 7 de vendredi. contre Vancouver – sur une période de 251 minutes et 31 secondes. Pendant ce temps, le défenseur Shea Theodore a marqué deux fois pendant cette période.

L’entraîneur des Golden Knights, Peter DeBoer, estime que les objectifs continueront à être prioritaires dans les chiffres qui constitueront une série physique et serrée avec les Stars.

“Ils étaient exactement ce que nous attendions d’eux”, a déclaré DeBoer. «Ils étaient un ou deux dans la ligue dans toutes les analyses défensives toute l’année. Ils jouent un match dur et lourd. Ils vous font travailler pour votre attaque.

“Ce sera une série différente, et nous allons devoir réfléchir et trouver un moyen de créer une offensive. Cela ne ressemblera ni ne ressemblera à la série de Chicago ou à la série de Vancouver.”

Bien que les deux équipes aient remporté des victoires émotionnelles au deuxième tour du septième match vendredi – Dallas a battu le Colorado, 5-4, en prolongation tandis que Vegas a blanchi Vancouver 3-0 – les Stars ressemblaient à l’équipe la plus fraîche du match 1. Dallas a tenu Vegas à seulement 12 tirs au but et 20 tentatives de tirs au cours des deux premières périodes.

“Cela nous a juste pris trop de temps pour entrer dans le match, cela nous a pris trop de temps pour obtenir cette énergie, ce feu, cette bravade dont vous avez besoin pour jouer dans ce type de match”, a déclaré le défenseur de Vegas Nate Schmidt. “Vous êtes dans les quatre derniers. Chaque équipe est bonne.”

Les Golden Knights pourraient être rehaussés avec le retour de Ryan Reaves. L’attaquant de quatrième ligne a purgé une suspension d’un match dans le premier match pour son échec illégal à la tête de l’attaquant des Canucks Tyler Motte lors de la victoire du match 7 vendredi.

“Il apporte la physicalité, mais il apporte également de l’énergie à notre groupe”, a déclaré DeBoer.

Dallas a marqué lors de son premier tir au but lorsque le défenseur John Klingberg a ramassé une rondelle libre dans la fente et a tiré un tir du poignet devant Marc-André Fleury pour son troisième but des séries éliminatoires. C’était tout ce que Khudobin, qui a écarté 13 tirs en troisième période, et les Stars avaient besoin.

“(Khudobin) a intensifié ses efforts aujourd’hui et a joué un grand match pour nous”, a déclaré Klingberg. “Il a gagné le match pour nous. Je pense que nous leur avons donné un peu trop de vie en troisième période, mais nous allons le prendre. Nous allons passer à autre chose et nous menons 1-0.”

“Je sais que nous n’avons marqué qu’un but, (mais) nous avons eu beaucoup d’occasions ce soir et Fleury a été remarquable pour eux comme Khudobin l’était pour nous”, a déclaré l’entraîneur Rick Bowness. “Mais c’est le hockey des Stars de Dallas.”

– Médias au niveau du champ