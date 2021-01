C’est officiel maintenant. Wayne Rooney a confirmé qu’il se retire du football professionnel et devient le nouvel entraîneur du Comté de Derby, club de la deuxième division anglaise. Jusqu’à présent, le légendaire joueur de Manchester United agissait en tant que joueur-manager au Derby City Club.

Capitaine. Chef. Le plus grand. @ WayneRooney: le gérant 🐏 – Derby County (@dcfcofficial) 15 janvier 2021

Wayne Rooney a atterri à Derby County il y a un an et a disputé 35 matchs avec le club qui joue dans le championnat, bien qu’il n’ait pas été appelé depuis longtemps en raison de son travail au sein du personnel d’entraîneurs. A partir de ce vendredi, l’Anglais devient le premier entraîneur de l’équipe et se retire définitivement du football professionnel.

Avec un record enviable, Rooney a remporté cinq titres de Premier League, une Ligue des champions, une Ligue Europa, une FA CUP, trois Coupes de la Ligue, cinq Community Shields et une Coupe du monde des clubs au cours de sa carrière. Il s’agit de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football anglais et auteur de l’un des buts les plus incroyables jamais vus en Premier League: son historique Chilien contre Manchester City.

Les meilleures années de sa carrière se sont passées à Old Trafford, où il est une idole. En réalité, Rooney est le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, avec 253 points. De plus, il est également sur la liste de ceux qui ont marqué le plus de buts en Premier League: avec 208, il n’est surpassé au classement que par Alan Shearer. Il est également le meilleur buteur de l’équipe d’Angleterre grâce à ses 53 buts en 120 matchs.

Rooney a commencé sa carrière dans le Everton, un club dans lequel il est revenu après plus d’une décennie dans les Red Devils. Finalement, le DC United Américain et le Comté de Derby c’étaient ses derniers clubs. L’un des meilleurs joueurs de ces derniers temps prend sa retraite, Wayne Rooney.