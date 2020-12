La de Diego Armando Maradona c’est une histoire sans fin, due à la continuation d’événements qui, en des termes différents, poussent sa silhouette à l’extrême et au-delà de sa mort. La star argentine a deux noyaux de football qui sont devenus des maillons capitaux dans la revue de sa vie, comme Buenos Aires – pour Boca – et Naples. Cependant, dans Barcelone, et pendant son passage au Barça, Maradona a vécu certains de ses moments les plus intenses en tant que professionnel, dans un amas de malheurs, de problèmes extra-sportifs et de doses de football de qualité qui font de lui, malgré son passage éphémère au Camp Nou, l’un des les plus grands personnages de l’histoire de l’entité.

Avec l’aide de Guru Walks, la plus grande agence de freetour au monde, OKDIARIO entre dans un revue de la Barcelone de Maradona, dans une promenade à travers les lieux les plus emblématiques où le “ 10 ” a vécu, apprécié, souffert et dépassé dans les montagnes russes de sensations qu’il entraînait sa signature et son départ du Fútbol Club Barcelona.

La visite commence à un moment incontournable de ce que la Ciudad Condal signifiait pour Maradona. Votre maison dans la zone sélectionnée de Pedralbes, loué à Joan Gaspart après plusieurs semaines passées au centre, a donné à Diego tout ce qu’il recherchait en termes d’isolement, de luxe et de familiarité. Le footballeur s’est mis en quatre pour sa famille et a voulu lui fournir tout le nécessaire pour avoir une bonne vie. Le logement, situé dans un quartier extraordinaire, avait environ un hectare de terrain dans lequel il avait une grande maison, qui était accompagnée du jardin, de la piscine et même d’un court de tennis où son frère pouvait profiter de l’un de ses grands passe-temps.

En elle le ‘Clan Maradona’ s’est réuni, une dénomination que la star n’aimait pas du tout, car il s’agissait de sa famille et de ses amis les plus proches, et le terme s’est tourné vers le péjoratif, au-delà de ce que signifiait plus tard le grand trou du mythe et sa relation avec la nuit … et tout ce qui en dérive. Juste à côté de la maison de Maradona, maintenant habitée et avec le terrain divisé en plusieurs logements, il y avait un l’école, qui existe toujours, et qui à l’époque faisait ressortir le meilleur visage de «10». Diego Armando était un personnage controversé, mais ceux qui le connaissent le mieux assurent qu’il a donné tous les privilèges possibles aux plus petits, qu’il a même invités à venir chez lui à la sortie de l’école, un territoire limité au reste des mortels.

Pizzeria et discothèque, centres d’opérations

L’itinéraire de la visite continue dans la pizzeria argentine de la Calle Mandri, 3, où Diego a rencontré ses entreprises, meilleures et pires, et où certaines des réunions les plus importantes qui l’ont entouré ont eu lieu, également en termes d’affaires difficiles. Tout cela a conduit à des rapports de police qui auraient même atteint Núñez, alors président du Barça, et l’entreprise a fini par fermer même avec «10» comme meilleur client. Actuellement, et par hasard, une autre pizzeria opère dans le même endroit qui a reçu Maradona tant de nuits.

Diego était une idole avant d’être un joueur de Barcelone, et il a également fait ses débuts au Camp Nou avant de porter le maillot du Barça, bien que déjà en tant que joueur de l’équipe culé. Cette histoire bizarre présente sa signature pour l’entité catalane, datant de 1982, quelques semaines avant la Coupe du monde en Espagne. L’attaquant était l’une des sensations de la planète et, après une saison à Boca Juniors, une équipe d’Argentinos Juniors à laquelle il appartenait, le Barça a payé 1200 millions de pesetas dans une négociation difficile, qui s’est déroulée sur plusieurs mois et dans le que Josep María Minguella a négocié et même la dictature militaire de l’Argentine est intervenue.

Quelques jours après la clôture de la vente, Maradona a sauté sur le terrain du Camp Nou pour jouer un match avec son équipe nationale, où il s’est également rendu. Sarriá, un autre des arrêts du Tour, et où il a subi le marquage très dur de Claudio Gentile, qui l’a même fait quitter le terrain en pleurant … et éliminé.

Toutes ces histoires font partie de l’explication détaillée de Charlie, collaborateur de Guru Walks et fondateur de la société Charlie Ruiz Tours. L’encyclopédie pédestre que représente ce guide met un point différentiel sur l’itinéraire qui, après Sarría, maintenant converti en parc et en blocs de bâtiments, atteint un point critique de la vie de Maradona, la discothèque Up & Down. Là, le footballeur s’est transformé et, dit-on, a commencé son histoire d’amour avec la nuit, ce qui allait déboucher sur des addictions et des aventures extraconjugales qui allaient lui coûter cher. Ce n’était pas la seule salle, mais c’était la plus fréquentée par le «10» en raison d’une popularité qui, au fil des ans, a amené la chaîne de gymnases qui a hérité du terrain, à maintenir son nom pour gagner des adeptes.

Maradona: produit, avantage et fin de l’histoire

L’itinéraire, qui est effectué à pied à travers plusieurs des principaux quartiers de Barcelone, atteint l’Avenida Diagonal qui coupe Barcelone et atteint un immeuble, près d’El Corte Inglés de Maria Cristina, dans lequel Diego Armando a décidé d’acheter un appartement entier et de placer l’entreprise avec laquelle il dirigerait son énorme potentiel en tant que produit. Maradona Producciones a eu l’opportunité de bénéficier de la star en matière de promotion, et en lui ont été créées des publicités et des campagnes qui ont fait de lui l’une des références sportives qui franchissent la barrière des médias.

Ce n’était pas à Maradona Producciones, mais à l’hôtel Sofia, près du Camp Nou – le point final du guide – et où le Barça se concentre actuellement avant les matches, où il s’est déroulé le point déterminant de la négociation du transfert de Diego à Naples. Cela s’est produit de manière inattendue et est un point clé de l’itinéraire du Tour. Deux ans après son arrivée et avec la continuité alourdie par une hépatite et une grave lésion osseuse provoquée par une entrée criminelle de Goicoetxea, les épisodes extra-sportifs de la star ont conduit Núñez à mettre au vote le départ de Maradona du club.

La majorité a voté oui pour récupérer l’investissement pour l’Argentin, mais c’est celui qui a opté autrement, Joan Gaspart, qui a mené les négociations avec Naples, afin de tirer le maximum de profit d’un seul joueur. Les conditions n’ont pas conduit à un accord, mais au dernier moment et avec tout contre, Josep María Minguella a reçu l’appel clé de Gaspart pour débloquer la vente lorsque l’intermédiaire lui-même était à l’hôtel pour dire au revoir et s’excuser auprès de l’expédition de Naples. . Maradona a commencé une nouvelle étape, mais la légende restera pour toujours à Barcelone.