Tonnerre d’Oklahoma City battre Houston Rockets 117-114 après le quatrième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de Tonnerre d’Oklahoma City, l’égalité demeure pour le moment avec une égalité entre les deux adversaires (2-2).

25/08/2020

On à 02:13

CEST

.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à terminer avec un 35-37. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les locaux ont réussi à se rapprocher du tableau de bord jusqu’à ce que le match soit à égalité, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 25-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 60 à 60 points avant la pause.

Le troisième quart a présenté l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un 14-2 partiel au cours de ce quart et a augmenté l’écart à un maximum de 15 points (71-86) et a conclu avec un résultat partiel de 32-33 (et un total de 92-93). Enfin, au dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-21. Enfin, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 117-114 en faveur de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire de Tonnerre d’Oklahoma City a été cimenté à partir de 30 points, trois passes et un rebond de Dennis Schroder et les 26 points, trois passes et six rebonds de Chris Paul. Les 32 points, 15 passes et huit rebonds de James durcit et les 23 points, trois passes et un rebond de Eric Gordon ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets pourrait gagner la partie.

Les équipes se retrouveront lors du prochain affrontement lors du cinquième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.