Quarante noms, jeux, équipes et minuties font l’actualité dans le football universitaire, où des camions de déménagement attendent chez Jay Hopson à Hattiesburg:

PLUS DE DASH: Amenez les grands garçons | Big Ten Bruit

TROISIÈME TRIMESTRE: CE N’EST PAS LE TEMPS DU SECRET

Le mystère persistant de l’enseignement supérieur américain est à quel point les universités ne veulent pas que le public sache comment elles font des affaires. Dans de nombreuses universités publiques (mais pas dans toutes), ils bloquent les demandes de dossiers ouverts avec une obstination créative. Les lois sur la confidentialité sont étendues au-delà de leur portée prévue. Des «fondations» sont mises en place pour déplacer de l’argent et stocker des documents dans le secret. Des conseillers juridiques externes et des cabinets de recherche sont embauchés (à grands frais) pour servir d’intermédiaires privés.

Les départements d’athlétisme sont très en panne avec le plan d’obscurcissement, et aucun sport n’est plus amoureux du secret que le football. Les entraîneurs refusent même de parler sur le terrain sans se couvrir la bouche. Les blessures sont plus étroitement surveillées que le plutonium enrichi. Les pratiques sont fermées, avec des écrans et des bâches gardant les débats entourés de mystère.

Et maintenant, hélas, les mises à jour du COVID-19 ont également été traînées dans le cône de silence.

Entraîneur de l’Oklahoma Lincoln Riley (21 ans), qui avait été assez ouvert tout au long de l’été concernant les tests de son équipe, a maintenant fermé cela. Les résultats du COVID seront traités «comme une blessure», a-t-il déclaré mardi. C’est-à-dire caché. “Je sais que nous avons été probablement l’école la plus transparente du pays jusque-là”, a déclaré Riley, selon The Oklahoman, “mais vous ne voulez pas donner à votre équipe un désavantage compétitif alors nous n’allons pas le faire. cette.”

C’est un entraîneur qui fait ce que les entraîneurs sont enclins à faire, et cela ne correspond pas à son temps. Les tests positifs pour une maladie hautement contagieuse ne sont pas des foulures aux chevilles, des épaules séparées ou des commotions cérébrales. Il existe absolument un droit public de savoir dans quelle mesure une université – et ses équipes sportives – contiennent du COVID-19. Le risque de transmission à d’autres exige une responsabilité publique, et un élément de sportivité est impliqué dans l’alerte de l’adversaire.

(L’école a par la suite précisé à Jason Kersey de . que le programme de football continuera à signaler des tests positifs à l’université, au comté et à l’État. Fera-t-il rapport des informations au Big 12, qui a établi une base de 53 joueurs disponibles? pour participer à un jeu? Le Dash a posé cette question à un porte-parole de l’OU mardi après-midi, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.)

Jerome Miron-USA TODAY Sports

L’Oklahoma n’est pas la seule équipe à être timide avec ses informations de test, juste les dernières. ESPN.com a rapporté plus tôt ce mois-ci que près de la moitié des programmes Power 5 ne partagent pas de données sur le nombre de tests positifs qu’ils subissent. Parmi ceux qui divulguent, les données sont souvent incomplètes ou inutilement vagues.

Les informations de santé publique ne devraient pas être contrôlées par des entraîneurs de football qui craignent de donner des informations à un adversaire ou de compromettre la capacité de concourir. Par exemple: ces dernières semaines, la réponse par défaut des programmes sportifs concernant les tests positifs est que le virus est transmis via des interactions sociales, et non au cours de la pratique ou de la compétition. Pouvons-nous nous fier à cette évaluation? Surtout quand il y a une forte dissuasion d’admettre un élément de propagation provenant de l’intérieur d’une équipe?

Si jamais il y a un temps pour une transparence maximale dans les sports universitaires, c’est bien celui-ci. Couvrir les blessures est difficile à justifier; couvrir les numéros de cas COVID-19 est pire.

LA CORRÉLATION INVERSE ENTRE LE RANG ACADÉMIQUE ET LE FOOTBALL

Avec les nouvelles que Riz (22) retarde le début des entraînements et reporte ses matchs prévus pour les 3 (Marshall) et 10 (UAB) octobre, il amincit encore davantage le troupeau d’établissements universitaires d’élite qui jouent actuellement au football.

À l’heure actuelle, seules trois des 25 meilleures universités nationales du US News & World Report prévoient de jouer ce mois-ci: Duc (23), qui est à égalité au 10e rang du classement US News, et Notre Dame et Vanderbilt (24), qui sont à égalité pour la 15e. Top 25 des écoles FBS ne jouant pas: Stanford, Northwestern, Rice, UCLA, Californie, USC, Michigan.

CE QUE NOUS SAVONS SI LOIN

Quatorze équipes FBS ont joué jusqu’à présent et The Dash a été curieux de savoir à quel point le jeu était différent (du tout) par rapport aux années avec une pré-saison plus normale. La taille de l’échantillon est beaucoup trop petite pour tirer des conclusions définitives, mais voici quelques-unes des données:

Préoccupations des entraîneurs au sujet d’un manque d’août frappant (25) conduisant à un mauvais jeu défensif semblent justifiés après une semaine. Les équipes FBS ont en moyenne 34,1 points par match, bien plus que la moyenne de la saison la plus élevée jamais enregistrée (30,0 en 2016). L’offensive totale était de 412,36 verges par équipe, ce qui serait le deuxième plus grand nombre jamais enregistré, derrière 2016 (417,1).

Dans ce sens: la barque était extrêmement rare (26). Les équipes n’ont fait que 2,5 bottés en moyenne, bien moins que le record de 4,6 par équipe en 2008. Avec Mark Dantonio hors du match et l’équipe de Kirk Ferentz assis à l’automne, ce nombre pourrait rester à un niveau record.

Moins attendu: le le jeu en cours est terminé (27) et le le jeu de passes est en panne (28). Les équipes ont en moyenne 202,7 verges au sol (la plupart depuis 1975) et 43,4 tentatives (la plupart depuis 1988). Les verges par la passe sont enregistrées à 209,6 (le plus bas depuis 2008) et 28,5 tentatives (le plus bas depuis 1994). Une explication probable à cela: deux des 14 équipes qui ont joué jusqu’à présent sont des académies de service, qui dirigent le ballon presque exclusivement.

Malgré le manque de fans, de groupes et d’autres hoopla, L’avantage du terrain à domicile est resté solide (29). Les équipes à domicile sont allées 6–3, un pourcentage de victoires de .667 qui battrait le record de 65,3 établi la saison dernière. (Ceci est sujet à une correction du marché une fois que les équipes commencent le jeu de la ligue et sont confrontées à des programmes de stature similaire.)

Les jeux étaient également pas même près d’être proche (30). Un seul (SMU-Texas State) a été décidé par une possession, et ce n’était le cas que lorsque les Bobcats ont lancé un panier avec 45 secondes à jouer pour obtenir moins de sept. La marge moyenne de victoire était de 16,4 points.

Avec plusieurs matchs de championnat de l’ACC au programme cette semaine, nous espérons une meilleure compétitivité.

