Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora ​​LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020

Depuis que Oleksandr Usyk dominé Murat Gassiev pour devenir le champion incontesté des poids cruiser, les fans ont été impatients de voir comment il s’en tirerait. Usyk contre un adversaire poids lourd légitime. Samedi, ils auront enfin cette chance quand Usyk affrontera Derek Chisora .

Heure et chaîne Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora

Campus: Wembley Arena, Angleterre

Temps: 22h00 d’Angleterre. 16h00 au Mexique. 15 h 00 PT / 18 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: DAZN aux États-Unis. ESPN en Amérique latine.

Oleksandr Usyk contre Dereck Chisora ​​en direct

Usyk Il est l’un des personnages les plus colorés et amusants de la boxe. C’est aussi un combattant dominant (je l’ai au n ° 8 sur ma liste livre pour livre). Mais Chisora Cela vous fournira presque certainement un excellent test (littéralement).

“Oleksandr Usyk il va avoir peur de sa vie », dit-il. Chisora. «Il veut affirmer qu’il est au sommet de la chaîne alimentaire, mais s’il veut le faire, il doit boxer avec un vrai poids lourd. C’est une bagarre, le gars va me jeter l’évier de la cuisine. Je vais juste mordre le protecteur de gencive… Ce n’est pas effrayant, c’est un combat. C’est un homme et je suis un homme. Le pire qui puisse arriver est d’être assommé. Je m’assurerai que quand Usyk Sors de cet anneau, sachez que vous vous êtes battu. “

Usyk il a déjà combattu un vrai poids lourd. Mais Usyk il était trop talentueux pour Chazz Witherspoon et l’a arrêté au septième tour l’année dernière. Chisoracependant, elle est meilleure et plus expérimentée que Witherspoon. Usyk, qui est déjà un adversaire obligatoire pour l’une des ceintures de titre d’Anthony Joshua, ne semble pas inquiet.

«Il n’y aura pas de guerre. J’apporte la paix, la boxe pure et propre », a-t-il déclaré. Usyk. «Il voudra certainement me faire beaucoup de mal, mais je ne me tiendrai pas devant lui. Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle d’un test des poids lourds parce que, toute ma vie, j’ai été testé par des poids lourds. … Si le roi des animaux était considéré en fonction de sa taille, alors il serait un éléphant, pas un lion. Un éléphant est un ami de la souris.

Prédiction Oleksandr Usyk vs Derek Chisora

Je suis vraiment intéressé à voir comment le menton de Usyk fait face à la puissance de Chisora, spécialement parce que Chisora dépassera Usyk à environ 40 livres. Cependant, j’imagine qu’Usyk fera bien. Alors s’il en vient à ça Usyk dépasser Chisora et peut-être l’arrêter, c’est la direction que cela prendrait. je vois Usyk blesser Chisora, mais je ne le vois pas l’assommer. J’irais avec Usyk par décision unanime, quelque part dans la fourchette de 117-111.

Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora ​​LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020