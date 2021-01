Oli, lors de la conférence de presse de ses adieux, avec Luis Gallego à sa gauche. Ricardo Solis

«Je dois me retirer par honnêteté. Je pense que c’est le meilleur pour l’équipe et pour moi. ” C’est ainsi qu’Oli Álvarez a expliqué sa démission en tant qu’entraîneur de Marino, après trois saisons et demie sur le banc de Miramar. Selon Oli, sa décision a été influencée à la fois par le départ de l’équipe, le bas de son deuxième sous-groupe B, et les difficultés dans le travail quotidien dues au manque d’installations.

Lors de la conférence de presse d’adieu, dans le domaine de Miramar, le président du Marino, Luis GallegoIl a souligné qu’il n’aurait jamais voulu que ce moment arrive, mais qu’il comprend la décision d’Oli: “Ce que lui et ses assistants ont souffert au quotidien est exagéré.” Et il a regretté que son départ ait eu lieu précisément au moment où l’autorisation d’effectuer des entraînements dans le nouveau terrain de gazon synthétique Balbín est sur le point d’arriver.

Oli a confirmé les propos de Gallego, mais a également mis la situation sportive en question: “Avec 5 points, le président avait plus que suffisamment de raisons de me renvoyer, mais comme je sais qu’il n’allait pas le faire, parce que pour lui nous serions ensemble pendant dix ans, je dois être celui qui franchira le pas ».