“Pour moi ce sont de mauvais après-midi”, a ainsi commencé le président du Marino, Luis Gallego, la conférence de presse qu’il n’a jamais voulu convoquer, celle qui supposait le limogeage d’Oli après trois ans et demi en tant qu’entraîneur de l’équipe de Luanquin. Pour compléter la scène insolite, le technicien a souligné la raison ultime qui l’a amené à prendre la décision de démissionner: “Avec 5 points, le président avait plus que suffisamment de raisons de me renvoyer, mais comme je sais qu’il n’allait pas le faire, parce que pour lui nous serions ensemble pendant dix ans, je dois être celui qui franchit le pas.”

Après plus de trente ans à la présidence, Luis Gallego ne s’habitue pas à des situations comme hier: «Cela m’est déjà arrivé avec d’autres, comme Robles et Quirós, mais quand Oli est venu me dire qu’il le quittait, il m’a donné un coup». Parce qu’il faisait toujours confiance à son entraîneur: «Oli a fait revenir les fans sur le terrain, nous avons été promus, nous avons conservé la catégorie. Il est vrai que cette année nous courons le danger de la relégation, mais cela fait trois ans et demi de combats dans des conditions terribles. Ce qu’Oli et ses assistants ont vécu et souffert est exagéré », a-t-il déclaré en référence à au problème des installations.

«Pour cette raison, ces derniers temps, ils se sont parfois mal entraînés», admet Gallego. «Malheureusement pour le Marino, je ne l’ai pas convaincu de continuer. Je tiens à le remercier ainsi que les entraîneurs pour leur travail ». Le président du Marino se retrouve avec deux phrases d’Oli: «Que vous jouez comme vous vous entraînez et que dans l’équipe d’Oli, ceux qui ne pondent pas d’œufs ne jouent pas. Avec ça, nous économisions saison après saison car toutes les équipes étaient supérieures à nous et pouvaient travailler dans de meilleures conditions ».

Oli a précisé que «c’était une décision, très réfléchie, pas une décision chaude. Je pense qu’il vaut mieux que tout le monde se retire ». Il a remercié Luis Gallego “parce qu’il a été courageux quand il m’a donné la première occasion de m’entraîner dans les Asturies et il a toujours respecté mon indépendance”. Il était fier de sa carrière: «Nous avons obtenu les deux choses que Luis m’a demandé lors de cette première rencontre: placez l’équipe en deuxième B et reconstituez les jeunes supporters. Cela me laisse très satisfait. ”

Plus tard, il a développé ses raisons: «Je dois me retirer par honnêteté. Je ne peux pas tromper Luis ou moi-même. Avec 5 points, j’avais plus qu’assez de raisons de décompresser, mais comme je sais que je n’allais pas le faire, je dois être celui qui franchit le pas. Ce serait confortable de me perpétuer dans mes fonctions aussi longtemps que Luis le voudrait. Mais je comprends le football comme un quotidien et l’actuel n’est pas ce que nous voudrions ».

“Cela a été une accumulation de circonstances”, a précisé Oli sur les raisons. «Il ne s’agit pas seulement de perdre un match. Je suis assez brûlé par la précarité des installations pour travailler. En troisième, nous gagnions, l’année dernière nous avons bien concouru, mais cette saison nous n’avons bien joué qu’un match sur neuf, celui que nous avons gagné à Langreo. Je suis le plus responsable, je dois donc me retirer et faire place à un autre ».

Selon Oli, «Les joueurs ont besoin d’un nouveau visage, leur ai-je dit. Je suis dans les vestiaires depuis 30 ans et je ne me sens pas bien. J’espère que le coach qui vient sait transmettre les choses aux joueurs, que ça se passe bien et qu’il y a un changement de dynamique. Je serai le premier à me réjouir. L’équipe est à l’heure pour tout. Le deuxième tour et une deuxième phase restent et avec Balbín l’amélioration du travail quotidien sera remarquée. C’est pourquoi je suis un peu triste d’arrêter maintenant parce que nous nous sommes entraînés dans vingt terrains et gymnases ».

Oli a terminé en remerciant Luis Gallego, un président “qui fait des miracles”, les fans “pour son retour à Miramar et retrouver l’esprit du Marinín”, et ses assistants: «À Manel, qui était là la première année, à Rubén, Hinojosa, José Luis, Diego, Tivo et, surtout, à Nacho, qui est autre chose à cause de sa bonne volonté et de m’avoir supporté.