“Vous attendiez-vous à être si bien cette saison?”

– Avoir eu un si mauvais moment l’année dernière a été important et, avec toute cette situation, je voulais commencer; vous venez avec la mentalité que vous devez peut-être souffrir et être prêt à tout; cependant, l’équipe travaille et cela vous rend très excité. Et quand vous fêtez votre anniversaire et que vous avez un âge, vous n’avez d’autre qu’à jouir parce que vous savez qu’il y a de moins en moins, et plus avec tout ce covid; Mentalement, il faut se préparer à profiter de chaque journée comme si c’était la dernière car à 38 ans on sait que la fin est proche.

– Ils parlent de la contribution des anciens combattants, mais les jeunes donnent aussi des choses, non?

–Ils ont cette fraîcheur et cette illusion, pour beaucoup d’entre eux c’est leur première expérience professionnelle et ils vous infectent; Oui, il y a des choses dans lesquelles ils sont plus verts en raison de leur inexpérience et Saúl (Blanco) et j’essaye de les aider. C’est logique, beaucoup viennent d’une culture, d’une vie et d’un basket différents, mais depuis le premier jour, ils ont eu une prédisposition au travail brutal. C’est plus simple.

27

– Êtes-vous à l’aise avec le rôle de capitaine et de vétéran de l’équipe?

– Oui, je suis très content car je remarque qu’ils me respectent et j’essaye, dans la mesure du possible, de faire mon travail à la fois sur et hors du terrain, avec mon personnage, car au final j’ai mon caractère et je ne le suis pas va le changer. Surtout, ce que j’essaye, c’est de les aider, rien de plus, je ne suis pas un vétéran de ces amers, loin de là. Je vois qu’il y a une très bonne attitude et une très bonne prédisposition au travail, si ce n’était pas comme ça ce serait différent, mais les enfants donnent tout et s’entraînent au maximum.

– Serait-il bon pour l’équipe de réduire les attentes?

– Oui, il est vrai que ces dernières années l’équipe avait grandi et le budget augmenté, mais c’est un club habitué à être au top en se battant avec les meilleurs avec un budget très normal. Je suis ici depuis quatre ans et, en supprimant le passé, nous avons toujours été en play-offs et nous nous sommes toujours battus pour être le plus haut possible, même pour des niveaux plus élevés, comme la promotion. L’année dernière, les attentes étaient élevées et nous avons eu un très grand succès; Cette année, les attentes n’étaient pas à la baisse et, en principe, cela se passe bien, même s’il reste encore du chemin et que rien n’a été réalisé.

– Avez-vous été si longtemps dans le même club?

– Le plus longtemps que j’étais à Manresa depuis deux ans. Je suis venu ici presque par hasard, j’avais eu une fin de saison difficile à Melilla, avec une blessure au genou, les choses me sont venues et rien ne m’a convaincu. J’ai parlé avec ma famille et je me suis même demandé s’il était temps d’arrêter. Ma deuxième fille allait naître, beaucoup de choses m’ont fait me demander que cela n’en valait pas la peine; Vous avez une famille, une fille qui est affectée par les changements dans les villes et les écoles.

– Et qu’est-ce qui a changé?

-J’ai eu la pitié de ne pas avoir de racines dans un club. Tous les joueurs à la retraite s’identifient à une équipe et je n’avais malheureusement pas pu avoir cette continuité, parfois parce que j’ai signé, très bien fait et évolué, et d’autres parce que ça n’allait pas aussi bien que prévu et ça a changé. La vie d’un athlète. Mais donc, par hasard, j’ai parlé avec Javi Rodríguez, qui était deuxième entraîneur et nous avions été coéquipiers à Manresa, je connaissais aussi Carles (Marco); Ils attendaient Felipe (dos Anjos), s’il venait ou non, Javi m’a appelé et je lui ai dit que je devais y réfléchir. Ils m’ont fait une offre, je leur ai dit la même chose, mais si je continuais à venir, je venais, et à la fin je suis venu à Oviedo pour me rendre compte que l’année suivante était terminée. Et nous sommes toujours là.

– Avez-vous trouvé l’arraigo?

– Maintenant je n’imaginerais pas ma carrière sportive sans avoir joué pour Oviedo Basketball. C’est ce club qui, ces dernières saisons, m’a donné la stabilité pour profiter d’une carrière que je pensais être il y a plus de quatre ans.

– Qu’est-ce que l’OCB a?

-L’ambiance est très saine, les supporters, le club … c’est une équipe très familiale. Ici, il semble que les choses se passent toujours bien, il semble qu’ils soient touchés par une baguette, que tout est positif.

– Sera-ce votre dernier club?

– C’est ma pensée depuis mon arrivée, mais dans ce sport, on ne peut rien dire à 100% de certain. Je n’ai pas envisagé d’aller dans un autre club depuis mon arrivée, cela a été très clair à chaque fois que j’ai renouvelé, j’ai toujours précisé que ma priorité absolue est de rester à Oviedo, mais dans ce basket cela ne dépend pas que de vous . Même ainsi, je n’envisage pas de continuer à jouer ailleurs.

–Il y a aussi eu de mauvais moments, comme la défaite contre la Corogne avec le match gagné. Comment font-ils face?

“C’est la chose la plus bizarre et la plus étrange qui puisse m’arriver.” C’est difficile parce que ce sont des images que l’on peut voir, les gens vous appellent: “Que s’est-il passé?”, “Pourquoi n’avez-vous pas fait ça?” La vérité est que c’était très dur de vous voir avec un match gagné contre la Corogne et vous avez des doutes, “voyons si ce match nous fait des ravages”, mais je pense que l’inconscience des enfants … Honnêtement, j’ai dépensé quelques jours que j’ai eu du mal à l’assimiler; plus tard, vous vous rendez compte que c’est 45 secondes d’une partie que vous venez de jouer beaucoup d’affilée, avec des voyages, et nous avons pu faire un effort énorme. Il est vrai qu’en fin de compte, les choses ne pourraient pas être aggravées.

«Et Lezkano?

– C’est un entraîneur qui a beaucoup d’expérience et connaît très bien la ligue, ce qui est important. C’est la troisième étape que je suis avec lui et l’essence est la même. C’est l’assurance-vie, un gars qui donne beaucoup de caractère à ses équipes, travaille beaucoup au quotidien, essaie d’obtenir 200% de chaque joueur, est très exigeant et maintenant il s’est vu avec un groupe de jeunes joueurs talentueux, qu’ils veulent vraiment améliorer. Que l’OCB ait la possibilité d’avoir un entraîneur comme Lezkano est important, c’est un entraîneur de haut niveau.

– Et Pumarín?

– La croissance du club jusqu’à ce que le pavillon soit changé est impossible. C’est vital, cela (Pumarín) n’a aucune raison d’exister, c’est qu’il n’y a pas de place pour plus, tant que vous ne changez pas de drapeau, la marge de croissance de ce club est nulle. C’est surréaliste, partout où vous allez, dans toutes les villes, ils ont leur pavillon; Quand je suis allé à Avilés et que j’ai vu ce morceau du pavillon, j’ai dit «qu’est-ce que c’est?» Et qu’une ville comme Oviedo n’a pas de pavillon de trois ou quatre mille personnes pour une équipe de basket-ball qui est dans la ligue depuis tellement de nombreuses années et a le respect de tout le basket espagnol est surréaliste.

– L’histoire serait-elle différente?

– Un club qui a remporté la Princess Cup, qui a eu cette ruée depuis quelques années, qui monte chaque année … Je pense que si ce club avait eu un pavillon de trois ou quatre mille personnes on parlerait d’autre chose . Ces dernières années, il aurait eu du mal, s’il avait eu du mal avec ce qu’il avait … Je pense qu’il aurait été un candidat clair pour une promotion. Cela me rend triste de penser à ce que cela aurait été si ce club avait eu une infrastructure importante, quelle aurait été la croissance du basketball à Oviedo. Vous avez toujours le doute.