Une pièce, avec Dragon Ball et Attack on titan, sont parmi les anime les plus populaires du moment. La série d’Eiichiro Oda a commencé à être diffusée en 1999 et continue d’être diffusée à la télévision et sur différentes plateformes telles que Crunchyroll.

Actuellement, l’anime a commencé à partager les premiers épisodes sur Netflix et de nombreux autres arriveront en 2021. Selon la plateforme, depuis février de cette année, ils commenceront à partager plus de chapitres.

Plus précisément, la première est prévue pour le 12 février. Une pièce: Alabasta; One Piece: Chopper on Winter Island et One Piece: The Great Sea Route seront disponibles à partir de la date indiquée.

N’oubliez pas que le manga est également dans l’air après que le créateur a fait une pause à la fin de 2020.

Plus d’anime sur Netflix

Ainsi parlait Kishibe Rohan – 18 février 2021 Invasion dans les hauteurs – 25 février 2021 TIGER & BUNNY – 28 février 2021

“One Piece” 1000, Big Mom et Kaido vs Luffy: cela s’est passé dans le chapitre le plus attendu de la série

QUE SE PASSE-T-IL AU CHAPITRE 1000 DU MANGA DE «ONE PIECE»?

Il Chapitre 1000 est intitulé “Mugiwara No Luffy“, Et allez à Luffy arrivant devant Shishilian avec ses autres compagnons qui lui avaient ouvert la voie. En attendant, pour Momonosuke ils lui donnent le journal de son père Oden, et merci Yamato tout en se souvenant de ce qu’il a dit dans le passé avec Ace.

Ils ont parlé de Luffy quand il a dit que ce serait le Roi des pirates, quelque chose que Yamato J’avais déjà entendu avant le très Objectif D. RogerIl n’avait donc aucune raison de se moquer des rêves de quelqu’un qui était sûr qu’il l’était et qui, d’après ce qu’il avait vu, y arriverait un jour.

Yamato raconte aussi tous les événements du passé tandis que Luffy continue d’avancer de sa part, mentionnant que Oden il avait décrit un avenir similaire quand il l’avait rencontré. «Dans vingt ans, la prochaine génération de puissants pirates dirigera la prochaine ère. Ils atteindront le «Nouveau Monde» et si je meurs … Ce seront alors eux qui vaincront Kaido! »Dit-il.

Alors que Kaido et Grosse maman avancer vers Luffy arrivés avant eux, ils commentent ce qu’il a fait à chacun. Les ignorant, il va aider Kinemon, s’excusant pour le retard. Luffy voir tous les amis de Oden vaincus et gravement blessés, alors qu’ils s’excusent de ne pas avoir fait le grade au combat.

Kaido alors il attaquera Luffy et rapidement cela demande que Torao téléportez-les à un autre endroit et évitez le coup de Kaido. Sans réfléchir à deux fois, levez le poing, activez le Troisième vitesse et lancez une nouvelle technique: La Gomu Gomu no Red Rock. Cette attaque est si puissante qu’elle envoie Kaido Au sol.

Luffy réaffirme qu’il sera celui qui deviendra le roi des pirates, tout en regardant ses deux adversaires avec défi. Ils sont tous deux stupéfaits par la puissance de la Chapeau de paille et le Chapitre 1000 ça se termine de cette façon. Maintenant, les fans attendent avec impatience le prochain épisode pour voir le résultat final de ce grand combat.