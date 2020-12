Mis à jour le 16/12/2020 à 17:34

Si vous êtes affilié à Système national de retraite (SNP) et vous contribuez depuis un certain temps, mais vous ne connaissez pas le montant de vos fonds, ne vous inquiétez pas; puisque vous pouvez voir l’état du compte de vos contributions déclarées facilement et simplement.

PLUS D’INFORMATIONS: VÉRIFIEZ ICI les conditions pour retirer jusqu’à S / 4,300 de vos fonds

Désormais, en cette période de pandémie due au coronavirus, vous n’avez plus besoin de vous rendre à l’Office de normalisation de la sécurité sociale (ONP), vous n’avez qu’à vous renseigner virtuellement.

Comme on le sait, le montant des cotisations des travailleurs dépendants au SNP (DL N ° 19990) équivaut à 13% de leur rémunération, qui est collectée et enregistrée par la Surintendance nationale de l’administration fiscale (SUNAT), entité qui détecte également les omissions et détermine les soldes débiteurs des périodes précédentes non payés en temps opportun.

COMMENT PUIS-JE CONNAÎTRE L’ÉTAT DE MES CONTRIBUTIONS?

Entrez dans la page ONP et accédez à l’onglet où il est dit “Services” ou faites CLIQUEZ ICI pour entrer directement. Allez ensuite à «Je contribue» et recherchez «Voir mon relevé de compte de contribution». Cliquez ensuite sur “Afficher le relevé de compte de contribution (DL N ° 19990)”. Après cela, une page s’ouvrira, où vous devrez compléter les informations demandées telles que le type de document et le numéro d’identification, votre mot de passe virtuel et entrer le texte qui apparaît dans la case pour valider les informations et cliquer sur «Entrée»

Et si je n’ai pas de clé virtuelle?

Dans le cas où vous n’avez pas ou avez oublié votre mot de passe virtuel, vous pouvez le demander à https://appvirtual.onp.gob.pe/appvirtual/Virtual/Index/

UNE AUTRE MANIÈRE DE CONNAÎTRE MON DÉCLARATION DE COMPTE

Vous avez également la possibilité de le faire via l’application ONP Móvil, disponible uniquement sur Google Play.

La seule exigence est d’avoir une clé virtuelle ONP.