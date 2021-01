Dimanche dernier, 3 janvier, date limite pour que les électeurs puissent choisir le bureau de vote le plus proche de leur domicile pour les prochaines élections législatives 2021, via la plateforme web “Choisissez votre bureau de vote” activée par le Office national des processus électoraux (ONPE).

Sur cette plate-forme, qui était disponible dans tout le pays, les citoyens avaient la possibilité de choisir jusqu’à trois options pour les lieux de vote proches de votre domicile. Ceci afin d’éviter l’absentéisme des citoyens dans le Élections générales 2021 et que l’électeur n’utilise pas les transports en commun pour se déplacer, comme mesure de sécurité sanitaire contre la pandémie de coronavirus.

Pour le 11 avril prochain, l’ONPE Il espère installer plus de 17 000 bureaux de vote, permettant à plus de personnes de trouver un bureau de vote près de chez lui. L’objectif principal est de débloquer les locaux précédents et de permettre le respect de la distanciation sociale et d’éviter les foules pour éviter la propagation du COVID-19.

Les élections générales auront lieu le dimanche 11 avril 2021 (Photo: Andina)

ONPE: QUAND VAIS-JE SAVOIR MON LIEU DE VOTE FINAL POUR LES ÉLECTIONS 2021

Après avoir sélectionné 3 lieux proches de votre adresse actuelle via la plateforme Choisissez votre lieu de vote, l’ONPE vous indiquera à partir du 28 janvier 2021 dans lequel de ces endroits vous devez voter pour le prochain Élections générales 2021.

Piero Corvetto Salinas, chef de l’ONPE, a expliqué que l’option de choisir jusqu’à trois bureaux de vote répond au fait que dans certains cas, il peut arriver que le premier endroit élu ait déjà le bon nombre d’électeurs.

Cette mesure répond également comme un plan d’action en cas d’urgence. «Nous mettons trois occasions, car un accident peut toujours arriver, un malheur: l’endroit tombe, l’endroit est inondé, un huaico tombe et balaie l’endroit. Nous devons donc réfléchir à ces choses et c’est pourquoi nous mettons trois chances », a-t-il déclaré.

Les élections générales de 2021 auront lieu le 11 avril, jour des élections au cours desquelles les Péruviens éliront le nouveau président de la République, ainsi que les vice-présidents, membres du Congrès et parlementaires andins pour la période 2021-2026.

Lors de ces élections, l’ONPE a considérablement augmenté le nombre de bureaux de vote. (Photo: Andina)