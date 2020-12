Il Huesca a remporté une victoire apaisante contre le Alaves à El Alcoraz, dans un match clé pour marquer des points au classement, où ils ont commencé comme derniers coureurs. Javier Ontiveros Il était le principal protagoniste du triomphe de l’équipe aragonaise, avec un grand objectif qu’il a accompagné d’un dévouement à sa grand-mère, qui est admise à l’hôpital avec un coronavirus.

«La dédicace est pour ma grand-mère, qui est à l’hôpital avec un coronavirus. J’espère qu’il sortira le plus vite possible, j’en ai besoin et je l’adore », Ontiveros a assuré dans l’interview d’après-match. Le malagueño fondit en larmes pour la deuxième fois, quelques minutes après l’avoir fait au milieu du match, et après avoir marqué un vrai but.

Un objectif avec un dévouement très spécial! ⚽ @ javiontiveros39 ⚽ # LaLigaSantander #LaLigaFanCam pic.twitter.com/F00sZaRAxq – LaLiga (@LaLiga) 12 décembre 2020

Ces mots ont mis en contexte une célébration qui a laissé beaucoup de gens bouleversés par son émotivité, et qui était dédiée à sa grand-mère, admise à l’hôpital pour coronavirus. Ontiveros avait marqué l’un des buts du jour avec un cliché sans appel dans lequel il a retiré les toiles d’araignées de l’équipe de Pacheco, mais c’était sa fête, montrant une photo de sa grand-mère dans le protège-tibia en pleurant, qui est devenue l’image du match entre Huesca et Alavés.