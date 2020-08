Vous pensez que les champs des femmes ont tendance à être, glorieusement, ouverts en «temps de paix»? Eh bien, essayez d’arpenter le champ de bataille alors que tant de joueurs de haut niveau manquent, que personne n’a joué un major en huit mois et que le brouillard d’une pandémie ne s’est toujours pas entièrement levé. Après que les deux meilleurs joueurs du monde se soient retirés, nous avons une tête de série qui n’a jamais remporté de Major, une deuxième tête de série qui a eu beaucoup de mal ces derniers temps, et une troisième tête de série qui aura 39 ans dans quelques semaines. Tout cela insufflera à ce Major sans précédent une incertitude supplémentaire.

Mais qui s’en soucie? La possibilité et l’improbabilité sont à la base des raisons pour lesquelles nous aimons le sport. Dans deux semaines, nous couronnerons un champion; et si jusqu’à, disons 40 joueurs, ont un tir légitime, inscrivez-nous pour regarder….

1. Karolina Pliskova: Classé troisième mais classé premier. Aujourd’hui âgée de 28 ans, elle a tout fait sauf gagner un major. Beaucoup de choses à aimer ici – à commencer par un court rapide pour ponctuer ce qui est sans doute le meilleur service du football féminin. De plus, elle a déjà fait la finale de l’US Open. Mais beaucoup de questions aussi, amplifiées par son jeu tremblant dans le réglage de Cincy-off-the-BQE.

2. Sofia Kenin: Vos yeux ne vous trompent pas. C’est vraiment un «deux» à côté de son nom sur le tableau de classement. Dans le modèle de David Ferrer, voici un joueur sous-dimensionné qui ne donne pas de quart, savoure la bataille et tire tout ce qu’elle peut de son jeu. Alors que cela l’a amenée au titre de l’Open d’Australie, elle a lutté depuis. Son dernier match en tête – une défaite en set contre Aliza Cornet – suscite des questions.

3. Serena Williams: Eh bien… le bilan de carrière parle de lui-même. Et elle profite grandement à la fois d’un jour de congé entre les matches et de savoir qu’elle sera programmée sur l’un des deux courts. Mais beaucoup de questions ici, surtout après cinq matchs de mise au point – les trois sets; aucun contre un ennemi du top 20; deux d’entre eux des pertes; l’un d’eux une perte lamentable. Pariez contre elle à vos risques et périls, mais….

4. Naomi Osaka: Notre choix pour gagner. Il sera intéressant de voir comment / si son activisme a un impact sur son tennis. Sinon, votre gagnant 2018 ressemble à un pari décent pour prendre un autre Major. Le court rapide fonctionnera à son avantage, tout comme peut-être l’absence de fans. Avec plus qu’un peu de grâce, elle se réchauffe à son statut de célébrité mondiale et de marque mondiale. Mais c’est son tennis qui pourrait obtenir la plus grande élévation ici.

5. Aryna Sabalenka: Malgré tous les discours sur les «engrenages» et les «lumières jaunes», elle joue toujours avec toute la subtilité d’un marteau-piqueur. Terriblement divertissant, mais un gros frappeur avec peu de nuances. Elle détruit ou s’autodétruit. Ce qui permet une excellente visualisation; mais ce n’est pas la stratégie pour passer sept matchs consécutifs.

6. Petra Kvitova: Des courts rapides? Tchèque. Chaos réduit lors d’un événement qui, généralement, lui donne de l’inconfort? Tchèque. En bonne santé? Tchèque. Nous pensions que le chaos réduit pourrait l’aider à changer son attitude face à cet événement. Une perte précoce à Cincy donne une pause; et sa modeste feuille de route à New York parle (chuchote?) d’elle-même; mais sur la courte liste des prétendants.

7. Madison Keys: Un peu comme Sabalenka, toujours dangereux, toujours puissant et rarement capable de rétrograder et de gagner. Un set droit perdu contre la rusée Ons Jabeur lors de son match précédent. Keys était finaliste il y a trois ans; elle bénéficiera de courts rapides (et de globes oculaires réduits?) mais peut-elle exploiter toute cette puissance puissante?

8. Petra Martic: Un bon joueur (principalement sur terre battue) et lui attribue cette mise à niveau significative en milieu de carrière. Elle sert bien, bouge bien et a un pouvoir sournois; mais plus la cour est lente, mieux elle joue.

9. Jo Konta: Lady Jo reste une joueuse mystifiante. Parfois, elle atteint la deuxième semaine de Majors, ressemblant à une force pour gagner. Parfois, elle oublie qui elle est. Un autre joueur en milieu de carrière qui devrait profiter de la surface et du contexte. Cependant, il y a une certaine inquiétude quant à l’impact d’une palpitation cardiaque récente.

10. Garbine Muguruza: Entrer en forme en 2020 et sortir d’une dernière apparition – une finale gagnable à cela – dans le Major précédent. Vous vous inquiétez de la blessure à la cheville et du manque de mise au point. Mais le talent est là. Dans cette année folle, elle est précisément le type de joueuse qui peut l’allumer pendant deux semaines et remporter un deuxième Major.

11. Elena Rybakina: La talentueuse russe a débuté l’année sans aucune victoire individuelle majeure à son palmarès. Elle fait maintenant partie du top 16. Regardez-la jouer.

12. Marketa Vondrousova: Comme le mème d’Homer Simpson reculé dans les arbustes, mec, s’est-elle retirée depuis qu’elle a atteint la finale de l’Open de France 2019 (à l’adolescence). Un joueur amusant à regarder et beaucoup de ruse, mais toujours enclin à être frappé hors du terrain.

13. Alison Riske: Dommage qu’elle ne quitte pas les Jeux olympiques. Mais quelle course pour une joueuse qui a trouvé son rythme à la fin de la vingtaine. Elle adorera les courts rapides et vous ne vous inquiétez jamais de son professionnalisme.

14. Anett Kontaveit: Rolling Estonian après un quart de finale en Australie.

15. Maria Sakkari: La Grecque est la personnification de «solide» et son record depuis la réinitialisation comprend une victoire en trois sets contre Serena Williams.

16. Elise Mertens: Après une demi-finale à Cincy.

Graines 17-32

17. Angie Kerber: Ancien champion.

19. Dayana Yastremska: Une star de la prochaine génération, mais le jeu et l’attitude à parts égales.

27. Ons Jabeur: Une joueuse sui generis imaginative qui construit ses matchs comme un avocat qui prépare une affaire. Elle joue le meilleur ballon de sa carrière.

28. Jenn Brady: Votre gagnant Lexington arrive avec un classement de haut niveau en carrière.

30. Kiki Mladenovic: Un joueur de haut en bas mais le genre d’athlète qui profitera de ces circonstances.

Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Pâturage Dark Horse

Fiona Ferro: L’un des trois seuls gagnants du titre WTA, après le COVID-19.

Coco Gauff: Obtient de mieux en mieux. Juste dommage qu’Osaka se présente de nouveau tôt. Là encore, Gauff l’a emporté la dernière fois.

Jil Teichman: L’athlète suisse ne cesse de gagner.

Sloane Stephens: Comme le sud de la Louisiane, elle est en état d’érosion. Elle est 1-7 sur l’année et vous vous interrogez sur son niveau de passion. Mais elle a trois ans avant de remporter le titre et se penche sur son incohérence. Dans le même esprit….

Kim Clijsters: Les anciens champions sont mentionnés. Et….

Vénus Williams: A semblé formidable au retour, a réorganisé un peu son jeu et qui apportera un gros service sur une surface lisse.

Victoria Azarenka: L’ancien finaliste avait l’air vulnérable à Lexington… puis presque invincible à Cincinnati-in-Queens. Susceptible de jouer la paysanne Sabalenka au deuxième tour.

Spécial bouleversé

Vénus Williams d. Karolina Muchova

Matchs du premier tour à regarder

Clijsters contre Ekaterina Alexandrova: Grosse opportunité pour l’ancien champion de 37 ans.

Kontaveit c.Danielle Collins: Grosse opportunité pour l’ancienne star de l’UVA.

Keys contre Timea Babos: Notez le nombre d’as combiné.

Jo Konta c.Heather Watson: La bataille des Britanniques continue

Gagnant du double

Peschke et Schuurs

Demi

Muguruza d. Konta

Osaka d. Pliskova

Gagnant

Osaka