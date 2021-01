La loi devrait être tout aussi dure ou laxiste pour tout le monde: pour ceux qui ont et pour ceux qui n’en ont pas. Les garçons (et filles) rojiblancos ont fait une erreur et l’ont fait marron (soi-disant), très marron. Et bien que tous, sauf un, ne montrent toujours pas leur visage, ils ont déjà fait l’objet de dérision publique. Ce sont les péages d’être célèbres ou célèbres. En écoutant Losa, il semble qu’ils devront également se gratter les poches.

Transformer les protagonistes de l’histoire d’un autre des épisodes amusants de sportinguista en un exemple contre les hérétiques irresponsables et négationnistes peut créer un dangereux précédent.

Reste à savoir si tout le monde, y compris le vice-président du Sporting dans son rôle d’homme d’affaires de la nuit, ou seulement quelques-uns. Mais l’intention de la délégation gouvernementale de transformer les protagonistes de l’histoire d’un autre des épisodes amusants de sportinguista en un exemple contre les irresponsables et les Les hérétiques négationnistes peuvent créer un dangereux précédent.

Vouloir fouetter le reste de la société sur le cul de quelques-uns, même s’ils ont franchi toutes les lignes rouges, ressemblerait dangereusement au pire des populismes: ce serait un exercice de ce genre. covidnazisme tellement à la mode. Et la loi ne peut pas se conformer aux modes, peu importe à quel point vous le souhaitez.