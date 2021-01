Dans certains cas, comme celui de Javi Rico, le choix de l’entraîneur était l’une des rares décisions qu’il pouvait prendre. Il a eu raison de David Gallego et a commencé à se forger une bonne réputation à la tête du Sporting.

Rico a déjà utilisé la moitié de la fenêtre de janvier avec un seul mouvement. Le départ d’Álvaro Vázquez a été aussi juste que nécessaire, mais cela peut signifier un affaiblissement du potentiel collectif si le Sporting ne peut pas trouver un remplaçant avant la fermeture de la fenêtre. Ne laissez pas Djuka attraper un rhume. L’option de promouvoir Álvaro Santamaría ne semble pas envisagée, nous devrons donc regarder à l’extérieur.

Avec Campuzano à égalité pour juin, Rico cherche en silence et il semble que loin de la Ligue un attaquant avec des garanties de performances et d’adaptation immédiate. On surprend, d’emblée, la discrétion avec laquelle le directeur sportif est connu pour s’entourer et le respect avec lequel les résultats de son travail sont attendus. Deux choses sans précédent sous ces latitudes.

Dans la décision finale, David Gallego aura beaucoup à dire. Si un footballeur arrive pour six mois, il faut que ce soit celui qui s’adapte comme un gant au goût de l’entraîneur. Les meilleurs coachs sont ceux qui savent gérer les situations critiques. Gallego a combattu la première phase de «l’événement sportif» avec note.

Mais maintenant vient le plus compliqué. Réincorporez naturellement les personnes impliquées et soyez juste avec ceux qui ont donné l’appel et ont brillé par leur professionnalisme. Pour y parvenir sans fissurer le joint du gabarit, il faudra toute la main gauche du technicien. Dans le même temps, il faut préciser que ce qui s’est passé ne reste pas impuni. Et tout cela, sans perte de performances sportives. Telle est la question pour le coach.

Le retour du convalescent définira la stature du coach rojiblanco, ainsi que ses priorités, ses valeurs et son caractère. Comme celui qui est apparu dimanche lorsqu’il a percuté le toit du banc d’El Molinón après le énième crime du récidiviste De Burgos Bengoechea.

Quel dommage que la mauvaise performance d’arbitrage n’ait pas permis aux rojiblancos de discuter du match contre le Betis. Certes, ceux de Pellegrini auraient imposé leur qualité, mais les 300 sportifsinguistes qui sont revenus au temple et les milliers qui sont restés à l’extérieur méritaient de voir jusqu’où leur équipe était capable d’aller.

Tout comme ceux d’Athletic qui ont célébré du coup de trompette le débarquement de Marcelino García Toral, l’un des meilleurs entraîneurs d’Espagne.

Il suffit de voir son dossier de service dans tous les endroits qu’il a traversés. La seule taupe était celle de Séville, mais même Monchi a reconnu que c’était une erreur de ne pas avoir plus de patience avec l’entraîneur de Careñes.

Il a fallu douze jours à Marce pour remplir son équipe de caractère et la doter d’un plan tactique qui a submergé le Real Madrid et Barcelone pour faire sortir à nouveau le Barge. On s’attendait à ce que Marcelino répète à Bilbao les succès de Gijón, Huelva, Santander, Villarreal ou Valence, ce qui était surprenant, c’est qu’il y soit parvenu si rapidement. L’Athletic cherchait un entraîneur à la hauteur de son histoire et Marcelino est l’entraîneur en question.