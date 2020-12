Comme beaucoup de footballeurs, Neymar junior Il a profité des vacances de Noël pour profiter de quelques jours de congé dans son pays d’origine. Le footballeur du Paris Saint-Germain est avec sa famille au Brésil, où a déclenché une vague d’indignation après avoir monté un parti massif au milieu de la pandémie de coronavirus.

Selon la presse brésilienne, Neymar a invité plus de 500 personnes dans un événement qui aurait commencé ce samedi 26 décembre et durerait jusqu’aux premières heures du 1er janvier. A la seule condition de ne pas utiliser de téléphone portable ou de télécharger quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, les invités profitent d’une fête qui se tient dans une discothèque souterraine que le joueur a récemment construite pour ce type d’événement dans son manoir de Mangaratiba.

Avec une protection acoustique pour ne pas déranger les voisins, la discothèque dispose d’une immense piste de danse, d’une scène DJ et même de différentes salles de jeux pour divertir les invités. En outre, la presse brésilienne assure que le joueur aurait loué les maisons proches de son manoir pour environ 5.000 euros par jour pour que vos amis y restent pendant ces jours. Un luxe de plus de la célébration, qui a également un groupe de musique prestigieux.

Reste à voir quelle est la réaction du Paris Saint-Germain au parti de Neymar, un joueur qui Il est blessé par une contusion osseuse à la cheville après un très fort tacle de Thiago Mendes. Cela ne semble pas être le meilleur moyen de se remettre d’une blessure à une articulation qui l’a empêché du terrain pendant de nombreux mois ces dernières années.

Le Brésil est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus et accumule plus de 190000 décès et environ 7,5 millions d’infectés. Comme en Espagne, le gouvernement du pays a resserré les mesures de sécurité contre le virus pour prévenir les infections lors de ces célébrations de Noël.