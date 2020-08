Ce sont des heures extrêmement troublées à Barcelone. La «révolution» de Ronald Koeman a commencé et va laisser tomber d’excellentes têtes. Umtiti, Rakitic, Vidal et Suarez ont reçu la communication du coach néerlandais de ne pas réintégrer le projet technique et de chercher un nouvel hébergement. Il n’y a pas de place pour la négociation, je suis absent à tout prix et une agitation particulière a suscité le traitement subi par Pistolero – troisième meilleur buteur de l’histoire de Blaugrana, qui a reçu la nouvelle lors d’une conversation téléphonique d’une minute. Un affront, comme il a été jugé par les acclamations et par la presse espagnole, que cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l’avenir de Leo Messi.

DÉCISION PRISE – Le champion argentin continue d’être au centre de la spéculation boursière car, malgré les tentatives répétées du président Bartomeu et de Koeman lui-même d’exprimer la volonté de le garder, le choix sera le sien et le seul. Et les collègues d’Olé, visiblement très attentifs aux événements concernant la puce, ont fait savoir que une décision aurait déjà été prise, après le fameux blitz à Barcelone de s’entretenir avec le successeur de Quique Setién, dont le contenu a été révélé par Radio Catalunya (très proche de la direction) déchaînant la fureur de Messi.

Pour lundi prochain, Koeman et ses joueurs devraient reprendre leurs activités en vue du début de la nouvelle saison, la Liga commençant le 12 septembre, mais l’attention de tous ne peut être catalysée que sur place. de crise profonde dans les relations entre Messi et l’équipe de sa vie. Jamais auparavant les fans de Barcelone n’avaient craint de perdre leur point de référence, le champion le plus aimé, et l’ancien président et candidat aux prochaines élections s’est également occupé de l’incendie Joan Laporta: « Les méthodes et la lâcheté utilisées avec Suarez me font soupçonner qu’ils veulent vendre Messi, ce serait une erreur historique. Pauvre Barça, entre les mains de ces incompétents », a-t-il posté depuis son profil Twitter.