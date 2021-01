Katy Perry et Orlando Bloom vivent le meilleur moment de leur relation après être devenus parents -à la mi-août de l’année dernière- et cela a été démontré dans le message d’amour que le chanteur a dédié à l’acteur pour son anniversaire.

L’interprète de “Roar”, “Dark Horse” et “Fireworks” a utilisé son compte Instagram pour dédie quelques mots émouvants au père de sa fille, qui fête ses 44 ans ce mercredi 13 janvier, et avec qui il a joué dans une histoire d’amour, avec des allées et venues, depuis 2016.

“Heureux 44e à mon amour, le père brillant de ma colombe et un miroir brillant qui voit et reflète ce que je ne peux toujours pas voir”L’auteure-compositrice-interprète américaine a d’abord indiqué dans son message dans un post qui accompagnait des images inédites des deux.

«Merci de toujours revenir sous le tapis avec moi et de ne jamais abandonner … Je suis très heureux que ma lune ait retrouvé son soleil… Je t’aime partout dans le monde », a-t-il conclu dans la publication qu’en un peu plus de 12 heures, elle dépassait déjà les 2 millions 760 000« j’aime ça ».

Comme rappelé, Katy Perry et Orlando Bloom ont été convertis à la fin du mois d’août de l’année dernière. Les étoiles a annoncé la naissance de leur fille Daisy Dove Bloom par le biais d’une déclaration publiée sur le site Web de l’Unicef.

“Nous flottons avec amour et étonnement pour l’arrivée en toute sécurité de notre fille”, Katy Perry et Orlando Bloom l’ont indiqué dans leur lettre, qui a également été partagée sur Instagram avec une photo des mains de célébrités et de leur bébé.

