April del Rio

Journal La Jornada

Jeudi 29 octobre 2020, p. a12

Le report des Jeux Olympiques a donné aux plongeurs Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez, les supergirls, l’opportunité de faire des choses nouvelles et meilleures, telles que définies par l’entraîneur Iván Bautista pour leur mentalité, leur dévouement et leur philosophie de transcendance ».

La mise au point de l’une des plongées les plus difficiles depuis la plate-forme de 10 mètres, qui pourrait conduire les tireurs à remporter une médaille olympique, est l’une des priorités dans le cadre de la préparation du groupe qui s’entraîne avec Bautista. dans les installations de CODE Jalisco.

Ale a évoqué l’incendie qui a détruit le gymnase, mais jamais le rêve et la motivation de continuer, et l’installation a été récupérée quelques jours plus tard avec le soutien du gouvernement de Jalisco et l’impulsion de tous.

Nous nous entraînons déjà très dur. Je sens que nous allons bien, faire un bon haltère, nous voulons montrer que nous pouvons atteindre la place olympique et aller loin, a déclaré Alejandra Orozco, lauréate du bronze olympique à Londres 2012 aux côtés de Paola Espinosa en visioconférence.

Maintenant, Orozco se prépare aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés à 2021, aux côtés de Gabriela Agúndez, cette dernière déjà qualifiée pour le salon d’été sur une plateforme individuelle. Gaby et Ale, un et deux du pays individuellement, devront concourir pour le laissez-passer olympique synchronisé lors de la Coupe du monde de Tokyo, le 23 avril.

Bautista, le créateur de plusieurs médailles olympiques et mondiales, a souligné le dévouement que le duo affiche dans leur préparation et est convaincu qu’il peaufinera le plongeon à trois et demi arrière avec équilibre, de 3,3 degrés de difficulté, que le J’entrerais dans le top mondial.