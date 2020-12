De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 3 décembre 2020, p. a16

Carlos Ortiz et Abraham Ancer, nés à deux mois d’intervalle au début de 1991, sont en tête de la liste des sept Mexicains à la Mayakoba Golf Classic, le 12e et dernier tournoi de la saison 2020 de la Professional Golf Association (PGA) Tour. qui commence aujourd’hui sans public sous le soleil de la Riviera Maya, dans le domaine d’El Camaleón.

«J’espère qu’en remportant le PGA Tour, en étant à la télévision, cela inspirera plus d’enfants et plus de gens à faire ça», a déclaré Ortiz dans une précédente interview diffusée par l’organisation du tournoi auquel 132 joueurs participent et qui distribue un sac de 7,2 millions de dollars, dont 1 296 millions de dollars pour le champion.

«En travaillant dur, vous pouvez atteindre vos objectifs. Et c’est la même chose avec Abe (Ancer). Nous essayons d’inspirer tant d’enfants et de garçons qui essaient d’y parvenir, afin qu’ils sachent et puissent croire que c’est possible », a déclaré Ortiz, qui est devenu il y a trois semaines le premier joueur mexicain depuis 1978 (Víctor Regalado, Quad Cities Open) dans remporter un titre sur le PGA Tour, à l’Open de Houston.

Ortiz a qualifié cette victoire de rêve, après quoi il a reçu des messages d’autres professionnels mexicains, tels que le pilote de Formule 1 Sergio Checo Pérez, le boxeur Saúl Canelo Álvarez et Lorena Ochoa, qui a pris sa retraite en tant que numéro un mondial de la Tournée féminine de la LPGA.

Ancer a noté qu’avec Ortiz, ils se sont toujours soutenus dans la poursuite de rêves, comme cela s’est produit à Houston, où il l’a soutenu et enregistré la performance de son partenaire sur les derniers trous.

Dans la perspective de ce tournoi, auquel ne participera pas l’Américain Dustin Johnson, numéro un mondial, Ortiz, deuxième l’an dernier, espère enfin décrocher la couronne du tournoi mexicain, tout comme Ancer, qui a d’ailleurs été proche en deux occasions.

Nous constatons définitivement une différence dans la croissance du golf au Mexique ces dernières années. En ce moment, nous sommes sept Mexicains sur le terrain (de Mayakoba); Nous avons eu des compétitions tricolores ce week-end (pour les places), et cela en dit long sur la croissance du golf, a déclaré le Jalisco.

Les autres ressortissants mayas seront Isidro Benítez, Armando Favela, Roberto Díaz, Aarón Terrazas et Kristoffer Ventura.