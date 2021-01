La Société réelle n’est pas arrivé ce dimanche de la cravate 1-1 avant Osasuna, bien que le résultat serve plus à ceux d’Imanol Alguacil qu’à l’équipe navarraise, après un match à égalité en première mi-temps et dominé par les locaux sans succès dans le second.

Le match a commencé avec quelques minutes de but, mais immédiatement la défense réaliste a eu sa première et presque seule erreur dont l’Argentin Jonathan Calleri profiterait pour marquer et dépasser son équipe contre un Real qui ne pouvait pas trouver un moyen d’atteindre les domaines de Sergio Herrera. .

Portu marquerait dans le temps additionnel cette période mais l’arbitre a annulé le but pour hors-jeu. Cependant, le inertie offensive du bleu et du blanc il était orienté et le prix viendrait peu de temps après.

Le premier jeu de la seconde mi-temps générerait l’égalité, dans une action offensive conjointe de l’ensemble de l’attaquant “ txuri urdin ” commencé par Oyarzabal, poursuivi par Portu et Willian José et terminé par l’international des moins de 21 ans Ander Barrenetxea, qui continue de faire valoir ses mérites. une plus grande importance.

La Real était plus reconnaissable à cette époque, est bien arrivé dans la région d’Osasuna et a eu ses options pour prendre de l’avance sur le tableau de bord, notamment dans une double action de Barrenetxea.

La fatigue faisait des ravages sur les deux équipes et Alguacil et Arrasaste ont déplacé leurs bancs à la recherche de solutions qui n’arrivaient toujours pas pour un Real qui cherchait avec plus d’emphase à gagner les deux.

Le Navarrais a eu de bonnes minutes avec l’entrée de Jony et Roncaglia et le Real aurait également profité d’une belle opportunité de marquer de Jon Bautista, les Osasunistas souffrant dans la dernière partie du match.

Comme il n’était pas clair que le Real prendrait le match contre le rojillo push, dans les dernières minutes la cravate serait bien appréciée par les deux équipes et ils ont décidé de ne pas se blesser davantage alors que le jeu languissait déjà, bien que Guridi avait une autre bonne chance de victoire dans ses bottes.

Fiche technique

1 – Real Sociedad: Remiro; Zubeldia, Sagnan, Le Normand, Muñoz; Guevara (Zubimendi, min. 78), Merino, Portu (Guridi, min. 66); Barrenetxea (Gorosabel, min. 78), Oyarzabal (Merquelanz, min. 66) et Willian José (Jon Bautista, min. 60).

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Iñigo Pérez, Kike Barja (Jony, min. 67); Rubén García (Torres, min. 67), Javi Martínez (Roncaglia, min. 85) et Calleri (Budidmir, m.77).

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Il a averti Zubeldia (m.76) et Roncaglia (m.87).

Buts: 0-1, min. 20: Calleri. 1-1, min. 46: Barrenetxea.

Incidents: match de la dix-septième journée de LaLiga Santander joué à la Reale Arena de San Sebastián.