Les joueurs d’Osasuna célèbrent le troisième but. .

Le Club Atlético Osasuna a battu Grenade 3-1, grâce à un doublé d’Ante Budimir et conscient de Jon Moncayola et, trois mois plus tard, il a savouré sa première victoire, qui le sort momentanément de la relégation, en attendant ce que fait Elche contre Barcelone.

Une semaine après avoir battu l’Espanyol en Copa del Rey, Osasuna a eu une nouvelle opportunité de revenir sur le chemin de la victoire en Ligue après 13 matchs sans connaître la victoire contre Grenade qui a atterri à Pampelune avec l’idée de prendre les trois points.

Le Navarrais a sauté sérieusement sur l’herbe dans l’espoir de surprendre. Jony a eu le premier du match, mais Rui Silva a bloqué son tir en deux mi-temps sans problème majeur.

Du côté nasride, Kenedy était le meilleur joueur avec ses stages constants sur l’aile droite dont ses coéquipiers ne savaient pas comment profiter pour prendre de l’avance dans le jeu électronique. Le Colombien Luis Súarez s’est connecté s’il réussissait un centre du Brésilien.

L’asturien Jony a réussi à obtenir un centre de la gauche devant Foulquier. Germán a échoué dans son dégagement et Ante Budimir n’a pas manqué l’occasion de doubler son équipe pour le plus grand plaisir d’un Jagoba Arrasate déçu de la surface technique.

Osasuna a réussi à désactiver le jeu intérieur de Grenade au fil des minutes. Kike Barja a mis un centre de l’aile droite d’où Budimir a de nouveau pris une part pour se diriger vers les filets.

le bons sentiments laissés par les rojillos en première mi-temps ils furent bientôt dissipés. Luis Suárez s’est retrouvé avec un cadeau de la défense rouge. Unai García n’a pas dégagé un ballon mort avant que le Colombien ne mette le 2-1 sur le tableau de bord à 40 minutes de la fin.

Au fil des minutes, le jeu est devenu un aller-retour cela a favorisé les visiteurs même s’ils ne savaient pas comment aborder clairement la zone opposée.

Arrasate a décidé d’admettre Torres. L’équipe de jeunes a disputé son 300e match avec le maillot du deuxième capitaine.

Jon Moncayola est venu aider ses coéquipiers avec sa puissance physique. Quelques minutes après avoir jogging sur le green, le numéro 27 décousu le ballon par l’avant pour mettre la phrase et sortir son équipe de la descente momentanément en l’absence de rencontre entre Elche et Barcelone.

Fiche technique

3 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García, David García, Manu Sánchez (Juan Cruz, décédé 46); Oier, Torró, Íñigo Pérez (Moncayola, décédé 68); Kike Barja (Torres, m. 81), Budimir (Calleri, m. 46), Jony (Rubén García, m. 45 + 2).

1 – Grenade: Grenade: Rui Silva; Foulquier (Quini, m. 46), Germán, Duarte, Neva (Portes, m. 81); Montoro, Vallejo (Molina, m. 46); Kenedy (soldat, décédé 81), Milla, Machís; Suarez (Fede Vico, m. 85).

Buts: Budimir 1-0 (m. 27), Budimir 2-0 (m. 40), Suárez 2-1 (m. 50), Moncayola 3-1 (m. 86).

Arbitre: Estrada Fernández (Comité catalan), assistée par Alonso Fernández et Porras Ayuso. L’arbitre catalan a montré Manu Sánchez, Calleri et Torró jaune d’Osasuna. De la part de Grenade, il a averti Vallejo, Foulquier, Germán et Duarte avec du jaune. Facu Roncaglia a été expulsé après avoir vu le deuxième jaune à la 88e minute.

Incidents: Match correspondant à la vingtième journée de LaLiga Santander joué au stade El Sadar à huis clos.