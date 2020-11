Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a pratiquement scellé le départ de David Alaba du club ce week-end.

S’adressant à BR24, Hainer a révélé que le Bayern avait dit à Alaba et à son agent qu’ils voulaient que son avenir soit réglé d’ici la fin octobre et qu’aucun progrès n’avait été fait dans les pourparlers, ils ont donc annulé le contrat qui était proposé à l’Autrichien.

Cela signifie qu’il peut quitter le club gratuitement à la fin de la saison mais où pourrait-il aller?

Liverpool

Avec Virgil van Dijk susceptible de rater le reste de la saison, Liverpool pourrait sauter sur l’occasion de signer un défenseur central de première classe dans un accord à prix réduit en janvier.

Arrière gauche pendant la majeure partie de sa carrière, Alaba a brillé au cœur de la défense du Bayern au cours des 12 derniers mois environ.

Si le Bayern est prêt à conclure un accord à la moitié de la saison afin d’éviter de perdre Alaba pour rien, l’équipe de Jürgen Klopp ne serait-elle pas la destination idéale?

Barcelone

La grande reconstruction de Barcelone est en cours et Alaba pourrait être une pièce cruciale du puzzle. Sa capacité à jouer à un certain nombre de postes (arrière central, arrière gauche, milieu de terrain central) est aussi cruyffienne que possible et le Barça est en train de revenir à ses racines de couleur néerlandaise.

Il est clair depuis un moment que l’équipe a besoin d’un nouvel élan et Alaba, à 29 ans, a encore beaucoup de football de haut niveau devant lui.

Avec Gérard Piqué maintenant âgé de 33 ans (34 en février), Clément Lenglet toujours peu convaincant et Samuel Umtiti perpétuellement blessé, cela pourrait être intelligent pour tout le monde.

Manchester United

United a signé un arrière gauche à Alex Telles et Harry Maguire joue du côté gauche des deux défenseurs centraux, mais Alaba est-il pire que l’un ou l’autre?

Peut-être que Maguire pourrait se déplacer vers la gauche, peut-être qu’Alaba pourrait jouer dans les deux positions et laisser ces joueurs se reposer de temps en temps. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, il entrerait dans le XI d’Ole Gunnar Solskjaer.

Peu de clubs ont l’argent pour concourir pour la signature d’Alaba, même gratuitement, mais United peut offrir un contrat plus important que quiconque.

Real Madrid

Dernier club à avoir été fortement lié, Madrid s’est un peu écarté de sa politique galactique d’antan, notamment à l’ère d’une pandémie mondiale. Mais si Alaba est disponible gratuitement, ils seraient sûrement intéressés.

Marcelo (32 ans) et Sergio Ramos (34 ans) n’ont plus grand-chose dans le tank et le premier partage déjà ses fonctions avec Ferland Mendy. Alaba – confortable sur le ballon, rapide, composé – pourrait être le fleuret parfait dans les deux positions.

Au cœur de la ligne arrière contre une opposition inférieure et un arrière gauche dans les plus gros matchs, peut-être? Zidane a essayé des choses plus folles.