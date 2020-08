Vous devez avoir la tête collective dans le sable si vous ne pouvez pas vraiment croire comment Barcelone et Lionel Messi sont arrivés à l’état actuel et toxique de leur relation.

Le sentiment de choc est bien sûr palpable, mais il ne devrait pas du tout être surprenant.

Notre capitaine et meilleur joueur de tous les temps a laissé entendre que tout n’était pas bien dans les coulisses pendant des mois, une grande partie faisant son chemin dans le domaine public.

Dans l’isolement, une grande partie de ce qui s’est passé ces dernières années est un tarif standard pour la plupart des clubs de football.

Ne pas renforcer dans les bons domaines, problèmes de gestion, etc.

Crédit photo doit lire JOSEP LAGO / . via .

Cependant, là où les choses ont commencé à se dérouler pour Barcelone et Leo, on peut remonter à juillet 2015. Le mois où Josep Maria Bartomeu a été légitimement élu président du club.

Son premier coup d’embauche d’Arda Turan devrait avoir réveillé les coupeurs de leur sommeil collectif. Bon joueur pour Atleti, même s’il était, il n’était absolument pas un «joueur du Barca».

Et cette signature a donné le ton à un certain nombre d’achats mal avisés depuis.

Sans parler de la destruction systématique de La Masia telle que nous la connaissions. Pensez au nombre de diplômés qui ont été licenciés ces cinq dernières années et qui font maintenant carrière ailleurs.

Certes, tout n’aurait pas été la norme du Barça, mais c’est comme si l’académie n’existait pas pour la plupart.

Peut-être que le plus gros problème de Messi doit être l’absence de «projet gagnant».

Le n ° 10 était à 18 jours de son 28e anniversaire lorsque le Barça a soulevé la Ligue des champions pour la dernière fois. Mis à part les victoires de championnat et de coupe nationales, le fait que les Blaugranes aient essentiellement gaspillé leurs années de gloire en tant que joueur est une parodie.

Photo de Manu Fernandez / Piscine via .

Il est aussi coupable que tous les autres joueurs pour les sorties aux mains de la Juventus, de la Roma, de Liverpool et du Bayern, et son langage corporel vers la fin de ce dernier était impardonnable, mais dans au moins deux de ces matchs, il a été gravement déçu par ceux qui l’entourent.

Sans oublier les nominations managériales qui n’ont pas non plus été inspirées, même si on est porté à croire que Messi n’avait que du respect pour Ernesto Valverde.

Combien de fois avons-nous, en tant que supporters, senti que Leo portait le poids de l’équipe sur ses épaules? Qu’il a été le talisman vers lequel tout le monde s’est tourné lorsque les choses se compliquent.

Le Barca est un navire sans gouvernail pour le moment et ce depuis un certain temps, et ils ne savent apparemment pas où ils se dirigent.

Ils ne sont certainement pas les batteurs du monde qu’ils étaient il y a cinq ans.

Le 8-2 vient de mettre tout en évidence et, lorsque la poussière retombe, pouvez-vous vraiment blâmer Messi de vouloir partir? Est-il vraiment étonnant qu’il en ait assez?