basket oviedo JULIÁN RUS

Victoire (83-78) pour Liberbank Oviedo Baloncesto face à Valladolid, l’un des favoris pour la promotion à l’ACB. Un triomphe a fonctionné dans lequel l’Oviedo Saúl Blanco, lors de son premier match à domicile à Pumarín, a brillé avec 13 points.

Un triomphe qui relance l’équipe asturienne, qui compte trois victoires, en quatre matches et se place en tête du classement. Liberbank Oviedo a commencé quelque peu hésitant, très raté en attaque et sans réponse à la luxueuse équipe de Valladolid. Ainsi, l’OCB a chuté de 11 points (3-14) à 4 minutes de la fin du premier set. Et là, Saúl Blanco est apparu. L’Espagnol, qui a fait ses débuts à domicile à Pumarín, a marqué 8 points d’affilée et a fait entrer son équipe dans le match. Saúl est rejoint par Speight, également brillant, et peu à peu le duel s’équilibre, atteignant la pause avec un point de retard pour les locaux (38-39).

Le troisième quart-temps a été un échange où l’OCB a pris l’initiative, mais en raison d’erreurs absurdes, il n’a pas été en mesure de prendre des distances sur le tableau de bord. Le dernier et dernier trimestre a été atteint avec deux revenus pour les locaux (59-57).