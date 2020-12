Un moment du match de basket d’Oviedo

Au Ballon de basket Liberbank Oviedo il a raté la victoire lors du dernier jeu par 78-79 dans un jeu qui dominait toujours. Leurs propres erreurs alors qu’ils contrôlaient toujours le duel ont été la clé pour mettre fin à la séquence de trois victoires consécutives de l’équipe Carbayón. Un arbitrage très rigoureux n’a pas non plus aidé ceux qui étaient à la maison et très peu ceux qui étaient à l’extérieur.

Liberbank Oviedo Baloncesto a obtenu un très faible revenu en première mi-temps pour les mérites qu’il avait fait et qui, avec plus de succès et sans la performance malheureuse de l’arbitre, aurait dû servir à avoir plus que les cinq points avec lesquels ils sont allés les vestiaires (35-30). LL’énergie de Norelia, les explosions de Speight et l’apparition d’un incommensurable Kabasele ont aidé les hommes de Natxo Lezkano à oublier une première moitié pas trop lucide d’Arteaga et Saúl Blanco. Le meilleur de tous était la défense, qui ne permettait que les tirs forcés de Palencia. Les Castillans ont réagi par la main d’un Borovnjak exceptionnel, qui a marqué neuf points au deuxième quart et à la fin est allé à un spectaculaire 21 points, et quelques ajustements qui couvraient progressivement les itinéraires de score d’un Oviedo au que, malgré la bonne image qu’offre chaque match, la jeunesse et le manque d’expérience sont toujours perceptibles.

Oviedo Baloncesto a toujours mené l’initiative, également au troisième quart-temps, mais les actions méritoires de Palencia et quelques pertes absurdes des locaux ont fait qu’ils n’ont jamais été en mesure de prendre de la distance sur le tableau de bord. Le dernier quart-temps a été atteint avec trois points d’avantage pour ceux de Pumarín (53-50) et à tout décider.

La résolution du match dans le dernier quart-temps était folle, avec des triplets impensables et avec un expert et vétéran Palencia qui a profité de la maturité de ses joueurs pour décrocher une victoire pour laquelle les Bleus ont fait beaucoup de mérites pour être repartis à Pumarín.