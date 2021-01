Main dans la main, les locaux sont entrés à froid et ont mis cinq minutes pour marquer leur premier but, forçant le temps mort de Diaz à la minute 6 avec 1-4 sur le tableau de bord. Oviedo a resserré les chevilles en défense et a pris les devants grâce à une course de 5-0. Les visiteurs ont gardé le pouls pour atteindre la pause avec une égalité à 10.

Après le redémarrage, et avec le 13-12 à l’électronique, les locaux ont donné la hache définitive, provoquant des pertes de balle qui se sont transformées en contre-attaques et buts faciles. Dans la dernière ligne droite, deux exclusions de Miriam Cortina et Carmen García-Calvo ont permis à Meaño de couper la distance (24-20), mais deux buts consécutifs de Miriam Cortina à son retour sur le terrain ont été la sentence.

Il convient de mentionner les débuts à Oviedo de la jeune Alba Peláez. Le marathon des matchs ne s’arrête pas là. Le match entre Handball Gijón et Oviedo qui n’a pas été disputé à l’époque en raison de soupçons de positifs dans les rangs d’Oviedo se jouera définitivement mercredi à 20h30 dans le pavillon de La Tejerona.

Le match correspond à la douzième journée et a été impliqué dans une certaine polémique, puisque l’équipe de Gijon a refusé de jouer après qu’Oviedo Handball ait communiqué un positif dans ses rangs. Au début, le comité de compétition n’a pas accepté le report et Oviedo a déménagé, bien qu’il ait finalement été accepté de reporter le match et qu’il n’y ait pas eu de sanctions.

Siero Deportivo a vu sa séquence de résultats écourtée sur le court Rodríguez Cleba, ce sur quoi on comptait compte tenu du potentiel de l’équipe leonais. Dès le départ, les Sierenses ont opté pour le risque avec une défense ouverte, mais le manque d’ajustement a conduit à trop d’écarts. En attaque, pour leur part, les Asturiens ont commis trop d’erreurs et cela a conduit aux contre-attaques de Cleba. Dans la deuxième partie, Siero s’est amélioré avec six zéro défense, mais en attaque, ils se sont écrasés avec le gardien de but. Le match étant décanté, l’entraîneur invité a décidé de faire venir le plus jeune.