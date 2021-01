Les années passent et le rugby du Real Oviedo continue d’avoir le même problème que toujours: son terrain, El Naranco, est fait de gazon naturel, l’hiver il se transforme en boue et il est impossible de mener l’activité de toutes ses équipes. Et c’est que le Real Oviedo n’est pas seulement la première équipe, dont la compétition, la Ligue du Nord, n’est pas encore jouée (l’équipe continue de s’entraîner), ce sont les 150 enfants qui composent le club, auxquels ils ajoutent 70 jetons seniors supplémentaires. , entre les équipes masculines et féminines. Ils ne demandent qu’une chose: que le gazon naturel soit remplacé par du gazon artificiel. Rien de plus. L’un de ses principaux problèmes est la propriété du terrain, le terrain étant la propriété de la Principauté alors que les travaux de construction du terrain ont été effectués par la Mairie. La question est maintenant de savoir qui est responsable du passage de l’herbe naturelle à artificielle.

“Le problème est le même que toujours, c’est seulement maintenant qu’il est aggravé par la limitation des installations, que nous avons perdu une journée que nous avons eue à Tensi”, déplore le président du club, Arturo Méndez, qui estime avoir le plus important pour pouvoir résoudre le problème. problème: “Le plus difficile est généralement de trouver une place et nous l’avons.” Pour Méndez “il est essentiel de disposer d’un gazon artificiel” pour l’avenir de l’entité.

Les dernières performances dans le domaine du Real Oviedo ont été un brise-lames, réalisé par la Principauté, et un toit pour les tribunes, réalisé par la Mairie d’Oviedo. «L’entretien de l’installation est à nous, mais nous ne pouvons rien faire sur le terrain», déclare Méndez. Malgré cela, à leurs propres risques et frais, ils ont fait des choses: «Nous avons amélioré l’eau chaude, avec la collaboration d’étrangers, de manière altruiste; et nous avons une salle polyvalente ».

Pour Arturo Méndez, il est essentiel que «Oviedo soit à la hauteur»: «Gijón a un terrain en gazon artificiel; Avilés a un champ de gazon naturel, un autre de gazon artificiel et il me semble qu’ils en font un autre; et Llanera va également faire une installation », ajoute le président de l’entité. Méndez insiste sur le fait qu’ils ne demandent qu’une chose: “Nous voulons continuer à grandir et pour cela nous ne demandons qu’un champ mais il est fait de gazon artificiel”. Et, dit-il, lorsque les parents des enfants voient le terrain d’El Naranco transformé en boue, ils enlèvent le désir de continuer à emmener les enfants s’entraîner: «De cette façon, vous perdez l’attrait du rugby et nous essayons de continuer à avoir de la visibilité ».