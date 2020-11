Celia Rojo, hier, au centre sportif de La Florida. | OBF

Oviedo Femenino a perdu hier son premier match de la saison après avoir gagné dans les cinq premières journées. L’équipe entraînée par Manolo Díaz a cédé à l’équipe avec laquelle elle partageait la tête du classement, Lanzarote Zonzamas, qui, avec les deux points obtenus à Oviedo, reste la leader en solo du groupe A de la division d’honneur d’argent féminin.

Le match était difficile pour les locaux dès les premières minutes, au cours desquelles Lanzarote est mieux sorti et a obtenu un revenu qu’ils ne gaspilleraient plus dans le reste du match. En général, ce fut une mauvaise journée pour l’équipe Carbayón. Une mauvaise journée contre la pire équipe possible: Lanzarote, peut-être le principal rival de l’Asturien en tête du classement.

La journée a fini par empirer avec la blessure au genou droit que Fernanda Álvarez a subie dans les dernières minutes.

