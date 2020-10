Il Ballon de handball féminin Oviedo fait face à l’une des dates les plus attendues de la saison. Les élèves de Manolo Díaz sont mesurés demain (19h30) à la Florida Arena avec un rival de la Ligue des guerriers Iberdrola (Division d’honneur des femmes), le Adesal Cordoue, dans un duel correspondant au premier tour de la SM La Reina Cup, qui se résout en un seul match. Pour l’équipe d’Oviedo, c’est extrêmement excitant de jouer le tournoi de la coupe pour la cinquième fois.

Même si ce sera une participation douce-amère car les Bleus ne pourront pas compter sur le soutien de leurs fans. Les restrictions approuvées par le gouvernement de la Principauté des Asturies pour tenter d’arrêter l’avancée du covid-19 ils obligent à jouer le match de demain à huis clos. “Cela nous met un peu en colère qu’il ne puisse pas y avoir de public parce que je pense que ce sera un très beau match à regarder”, déclare la gardienne Inés Suárez, qui affronte la coupe “avec beaucoup d’envie”, comme le reste de ses coéquipiers de l’équipe Carbayona.

Adesal Córdoba a perdu ses cinq premiers matches de championnat à son retour dans l’élite, mais a réussi à mettre en difficulté des rivaux puissants comme Elche. L’Uruguayenne Agustina López et la Cubaine Gleinys Reyes sont quelques-unes des principales références de l’équipe andalouse, qui compte dans ses rangs un ancien joueur bleu, l’ailier Fanny Monrós. Oviedo BF tentera de surprendre et d’étendre à la Coupe de la Reine la séquence positive qu’il a dans la ligue féminine de division d’honneur d’argent. La pivot Niki Blatché, qui a subi hier une intervention chirurgicale pour la déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, est la seule victime de l’équipe de carbayón. Les Cantabres Alejandro Hoz Fernández et Áxel Riloba Rodríguez seront en charge de l’arbitrage. Le jeu peut être vu en direct en streaming via la chaîne YouTube d’Oviedo Women’s Handball.