Il y aura Marta Vicente Valdés, 33 ans d’Oviedo vivant à Pinofranqueado (Cáceres), à une quarantaine de minutes de Coria, qui est dans la même province et est une petite ville d’environ 12 000 habitants. Vicente, instituteur infantile et oviedista de berceau (il a payé l’abonnement complet) peut prendre du sein: il était présent dans le dernier match de l’Oviedo avec des fans et sera aujourd’hui dans celui de la réunion. Elle a été la première oviedista à obtenir son billet pour le match. «Quand j’ai appris qu’Oviedo arrivait, je n’y ai pas pensé et j’ai contacté Coria. Ils m’ont bien traité. Je leur ai envoyé un e-mail et suis resté sur le terrain pour l’entrée. J’y vais avec mon petit ami, qui est d’Estrémadure et de l’Atlético. Cela me rend triste de ne pas pouvoir aller avec mon père, qui vit dans les Asturies », explique la femme d’Oviedo. “Etre avec Oviedo, même s’il s’agit d’un match de Coupe et qu’ils vont jouer avec des remplaçants, est une illusion car les fans de football ont une envie de football”, souligne-t-il.

Ci-dessus, Aurelio Gutiérrez, président de Coria, sur le terrain de jeu de La Isla. En détail, les deux billets de Marta Vicente pour le choc. | LNE

Vicente est en Estrémadure depuis six ans. Elle a décidé de concourir là-bas pour être proche de son petit ami, qui est également professeur. Ils travaillent tous les deux dans la même école, Luis Chamizo. Entièrement adapté à l’Estrémadure, l’une des choses que Vicente a le pire est d’être loin de son Oviedo. «Je suis un joueur d’Oviedo de longue date. Je suis allé avec mon père dans la vieille Tartière et j’ai toujours été partenaire. Cette année, je doutais de l’abonnement à souscrire, mais j’ai finalement décidé: le complet. Ça ne va pas être… ».

Marta Vicente est allée chercher son billet, “une mignonne plastifiée, pas un simple bout de papier” au terrain de Coria et là elle a rencontré Aurelio Gutiérrez, président du club pendant dix ans et homme pour tout. “Quand j’étais là-bas, ils pensaient mettre un stand supplémentaire». Dit et fait, admet Gutiérrez, qui associe la gestion du club à son travail d’infirmière à l’hôpital régional de Coria. «Nous avons augmenté la capacité réelle du terrain parce que l’occasion le mérite. On attend, tout au plus, environ 2 000 spectateurs », explique le président. Le Coria, en moyenne, compte environ 450 fans. Avec Oviedo, vous ferez l’expérience d’un environnement presque inconnu. «Dans les grands matchs, les play-offs, nous en avons obtenu environ 1 200. Pour nous, le match de ce soir est le plus important de l’histoire du club. Jouer contre Oviedo est un rêve et une illusion. Ce sont des choses que l’on ne voit qu’à la télévision », explique Gutiérrez.

Le président calcule qu’aujourd’hui sur le terrain environ 50 oviedistas de différentes régions d’Estrémadure seront présents et environs: “Ils nous ont appelés de presque toutes les municipalités.” Le reste des fans présents sur La Isla sera Coria. Les billets coûtent vingt euros pour le grand public et dix pour les abonnés de l’équipe locale: «Nous allons essayer d’être à la hauteur de la tâche», conclut le président.