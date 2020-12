13

Fin de la séquence. Oviedo a été battu cet après-midi par Ponferradina à El Toralín (1-0) lors du dernier match de 2020. Défaite bleue pour affronter les vacances de Noël. Un coup de pied arrêté était la clé du jeu, fade et indescriptible, dans lequel Oviedo ne s’est jamais rencontré. Ziganda a donné du repos à Edgar et Jimmy était la principale nouveauté dans ses onze ans.

Oviedo, avec quatre d’Oviedo sur le terrain, est entré dans le match avec vigueur et a pu prendre l’avantage trois minutes après le début du match. Nahuel avait un heads-up très clair après un contre. L’ailier, de retour après s’être reposé contre Tenerife, a échoué avec tout en sa faveur. L’erreur n’a pas affecté Oviedo, qui a dominé sans défense, mais il n’était pas non plus submergé derrière. Jusqu’à ce que Ponferradina en dise assez et presque chaque balle suspendue dans la zone signifiait des problèmes pour les Bleus. La pièce de théâtre était une dalle pour Oviedo. Valcarce avait un tir très clair après un tir pris par Femenías et dans le coin arrière Yuri a marqué le 1-0 pour Ponfe. Femenías est resté sous les bâtons, aucun joueur d’Oviedo n’a pris le ballon et le vétéran brésilien est tombé presque sur la ligne des buts. Il n’avait qu’à la repousser pour un désespoir bleu.

La fête est alors entrée dans une phase d’étrange tranquillité. Oviedo, avec un rythme bas, avait le ballon sans profondeur. Sangalli et Nahuel, inactifs, n’ont pas rompu les lignes. Et Borja, tiré vers la gauche, plus ou moins pareil. La seule action de danger bleu est venue après un centre de Leschuk qui est sorti. 1-0 à la mi-temps avec beaucoup à régler.

La deuxième partie a commencé avec un script similaire, bien qu’Oviedo ait eu un autre équipement. Arribas a terminé dans un coin et Leschuk n’est pas arrivé par millimètres. Ponferradina a été clairement renvoyé et Oviedo a été plus précis avec le ballon, même si les locaux ont essayé de profiter des espaces. Ziganda a déplacé le banc et a donné l’entrée à Edgar et Mossa pour chercher plus de profondeur, mais Oviedo manquait d’occasions claires. Borja a tiré avec sa gauche.

Pendant ce temps, Yuri chassait presque toutes les balles le long de la Ponferradina. L’entrée de Mossa était bonne pour Oviedo, avec plus d’espace pour le groupe. Borja a mis un bon centre et Nahuel est tombé dans la zone pour tirer. L’Argentin a commis une erreur, imprécis dans la majeure partie du match. Quinze minutes de la fin et tout était à décider. Le Shark a essayé avec un bon tir peu de temps après. Ziganda a donné l’entrée à Mujica, un agitateur de la Copa, par un Nahuel égaré. Mais Oviedo manquait de temps. Viti et Riki sont entrés avec dix minutes de la fin, mais à cinq minutes de la fin, un jeu clé est venu de la seconde moitié. Yuri a attrapé une longue balle à l’arrière de la défense et Edgar, innocent, l’a laissé tomber dans la zone. Yuri lui-même a lancé le penalty, qui a été arrêté magistralement par Femenías. Oviedo a eu quatre minutes à gauche, bien qu’il n’ait pas causé de réel danger. 1-0 et jours fériés.