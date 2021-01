Point de départ. Pablo Bengoechea Il a assumé, il y a quelques jours, la direction sportive de Peñarol de Uruguay, après être passé par Alliance de Lima, un casting dans lequel il n’a pas pu terminer la saison 2020 et qui s’est terminée par une descente surprise en deuxième division.

Loin d’être dans les lamentations, l’ancien joueur uruguayen a pris la décision d’intégrer le groupe administratif dans l’équipe des aurinegra, le même qui a commencé son entraînement en face à face cet après-midi pour la saison prochaine.

La première grande décision que vous avez prise Pablo Bengoechea dans Peñarol C’était la désignation de Mauricio Larriera comme entraîneur de l’équipe, le même qui se battra pour revenir dans l’élite continentale.

Bengoechea faisait partie du début des sessions de formation de Peñarol (Photo: CAP)

Cela a laissé un grand vide dans la commande technique d’Alianza Lima

La sortie de Pablo Bengoechea de Alliance de Lima laissé un sérieux problème dans l’institution de La Victoria. Avec un championnat national et deux finalistes, l’Uruguayen garde de bons souvenirs des supporters, les mêmes qui devront désormais se réjouir de la Ligue 2.

Il y a des jours, Alliance de Lima a donné la liste des joueurs qui n’allaient pas continuer dans le club pour cette saison – parmi les plus expérimentés étaient Leao Butrón, Rinaldo Cruzado et Alberto Rodríguez-. Mais, il y a toujours une incertitude dans le ’12’ victorien sur qui seront les incorporations pour affronter la Ligue 2 et donc revenir immédiatement en premier. Un des postes qui vous inquiète le plus? Le technicien.

Jusqu’à présent, les noms qui sonnaient le plus étaient ceux de ‘Rafo’ Castillo, José Soto et même Jorge Luis Pinto lui-même, qui a avoué qu’il n’aurait aucun problème à remettre le plongeur bleu et blanc (il était champion en 1997). Et bien qu’Alianza Lima n’ait pas mentionné de candidat, ils ont déjà laissé entendre que cela serait annoncé dans les prochains jours.

