Mais le meneur de jeu Liberbank Oviedo Baloncesto a aussi un côté créatif. Il tombe en panne aux commandes d’une console de jeux avec un match de basket, dont il est devenu un véritable spécialiste. Entre les sessions de formation sous les ordres de Natxo Lezkano et les longues heures d’étude pour les examens d’interventeur, Ferreiro trouve toujours le temps de se déconnecter. Passez ensuite de joueur réel à joueur virtuel.

Le Galicien explique qu’il a débuté dans le jeu pendant l’emprisonnement de mars, alors qu’il était membre de l’équipe de Basketball Coruña. “Je suis très compétitif et comme il n’y a pas eu de matches, j’ai eu le bogue, j’ai donc commencé avec des collègues de Lugo. Nous avons commencé à former une équipe à moitié blague et à jouer tous les jours. Il s’est avéré que j’étais bon dans ce domaine. ”

Tellement bien que, comme l’enfermement à domicile lui a donné beaucoup, il s’est inscrit à un tournoi de joueurs ACB et LEB dans lequel seul Gabriel Lundberg, alors joueur de Tenerife, a pu le battre. Avec ce précédent, ce n’était pas une surprise qu’il remporte le championnat des joueurs de Galice. «Les gens ont commencé à me dire de créer une chaîne, j’ai téléchargé quelque chose sur YouTube et maintenant je suis sur Twitch, où je vis presque tous les jours. L’été c’était plus facile, mais maintenant, entre l’opposition et les entraînements, c’est plus compliqué ».

Parmi les joueurs de niveau console de jeu, il n’y a pratiquement pas de vrais basketteurs, mais la base d’Oviedo perçoit beaucoup de choses similaires. Chaque participant ne représente pas une équipe, mais plutôt un joueur avec un archétype spécifique (organisateur, tireur, défenseur …), c’est donc une activité collective. “On ne peut pas tout faire, donc au final il y a beaucoup de choses qui ressemblent au vrai jeu: les rotations défensives, le blocage de la défense … c’est super intéressant, je me vois comme un lien entre les deux mondes.”

Il est normal que les joueurs se lancent dans les jeux vidéo. En fait, dans la Liberbank Oviedo, presque tout le monde pratique, en particulier dans cette pandémie mondiale qui conseille l’auto-détention. Mais pas au niveau de Ferreiro.

«Les Américains savent jouer et ils le font pas mal. Certains ont joué contre moi et je l’ai peaufiné. L’autre jour, j’ai affronté Micah (Speight) et il a paniqué », raconte l’homme de Lugo en riant. Son avenir ne passe pas par là, mais il avoue que lui et ses collègues ont déjà battu des équipes semi-professionnelles. “C’est juste un” hobby “que j’aime, même s’il est vrai que je suis bon dans ce domaine … J’ai raison à 60%!”, Déclare Ferreiro. Les statistiques LEB Gold de cette année lui donnent 83%, mais il n’a lancé que 6 fois en huit matchs joués, avec cinq coups sûrs.

L’arrivée de Pablo Ferreiro à l’OCB ne faisait pas partie des mouvements initialement prévus par le club asturien. Le marché étant bien avancé, Coruña a reçu une injection budgétaire et a décidé de recruter des acteurs de haut niveau pour tenter de se hisser au sommet.

Le natif de Lugo, conscient que sa participation allait être un témoignage et déjà diplômé en droit, a décidé qu’il était temps de changer de décor, et Lezkano l’a incorporé pour renforcer la position de base avec quelqu’un qui est un expert dans la catégorie, en tenant compte du fait que le deux autres, Frey et Speight, sont des «rookies».

L’équipe se prépare à reprendre la compétition contre Ourense, un match attendu après une longue période sans compétition pour les vacances de Noël et pour les points positifs à Melilla. «L’équipe va bien, de plus en plus soudée et avec beaucoup d’ambition, nous devons faire un meilleur deuxième tour. Nous avons fait du très bon basket et nous sommes clairs sur ce que nous jouons, nous sommes solides et nous n’avons péché que par inexpérience dans des matchs qui nous ont échappé à la fin », déclare Ferreiro. Pour lui, l’une des clés de cet OCB est que «nous avons des joueurs qui apparaissent à chaque match, une longue rotation. Il n’y a personne dont l’absence soit trop perceptible, peut-être le seul Oli (Arteaga) ».

Avec Arteaga et avec un public avant Ourense

Après trois semaines sans compétition, Liberbank Oviedo dispute cet après-midi à Pumarín le premier match de 2021 contre Ourense (18h, Vinx). Dans ce championnat fou, où une longue période sans jouer est suivie d’une autre pleine de rencontres, l’équipe dirigée par Natxo Lezkano doit faire face à l’un de ses rivaux directs avec un manque de sensation sur le terrain. Le technicien espère les récupérer immédiatement grâce à l’empressement de l’équipe à revenir et une fois de plus le public sera autorisé à entrer à Pumarín, 300 fans. C’est la meilleure nouvelle pour l’équipe de Carbayona, en plus du retour d’Oliver Arteaga, qui n’a pas pu jouer à Lugo en raison d’une blessure. Liberbank atteint la rencontre avec quatre victoires et cinq défaites, tandis que les Orensiens le font avec un bilan de trois victoires et huit matchs perdus.