José Rojo Martín, plus connu sous le nom de «Pacheta»Est le nouvel entraîneur de Huesca après le limogeage de Míchel Sánchez. L’ancien entraîneur d’Elche, qui a promu le club d’Elche en première division, signe jusqu’à la fin de la saison pour atteindre le grand objectif de Huesca: éviter la relégation dans la Ligue Smartbank.

OFFICIEL | José Rojo Martín ‘Pacheta’, nouvel entraîneur du SD Huesca. Bienvenue et bonne chance! 💪🔵🔴 # PachetaNoRebla – SD Huesca (@SDHuesca) 12 janvier 2021

La Sociedad Deportiva Huesca a décidé de renvoyer Míchel pour le départ de l’équipe dans la Ligue de Santander. Avec douze points dans le casier, le club est à six points du salut et n’a remporté qu’un match. C’était contre Alavés le 12 décembre. Il y a quatre matchs consécutifs sans victoire et la situation était intenable pour le déjà ancien entraîneur de la Huesca.

Pacheta affronte sa deuxième expérience sur un banc de la plus haute catégorie du football espagnol, après l’avoir fait à Numancia lors de la dernière étape de la saison 2008/2009. Sans doute, Son plus grand succès a été de grimper à Elche de Segunda B à la Ligue de Santander en trois saisons, bien qu’il ait été remplacé plus tard.

Le défi de Pacheta est maintenant garder Huesca en première division. L’équipe n’a pas mal joué ces premiers mois de compétition, mais les résultats ne sont pas arrivés et la défaite contre le Betis a signifié l’adieu de Míchel.