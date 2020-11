▲ Les Tuzos se sont remis de plusieurs cas de Covid-19 et ont obtenu le classement pour se battre pour le titre.

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 22 novembre 2020, p. a10

Avec une stratégie de mesure et de ruse dans l’attaque, Pachuca est devenu le premier club à surmonter les playoffs et à sceller sa passe au groupe du tournoi Guardians 2020, après avoir battu 0-3 à un Santos qui a également été vaincu par l’agitation. au stade TSM.

Après avoir terminé la phase régulière à la neuvième place du tableau général, une place en dessous des Warriors, les Tuzos ont pris le ticket avec des buts de Víctor Guzmán (36), qui est revenu dans ce tournoi après une enquête pour dopage. , Óscar Murillo (56) et Roberto de la Rosa (84).

Avec une équipe récemment remplacée en raison de cas de Covid-19, le barreur de Pachuca, Paulo Pezzolano, a choisi le vétéran et ancien joueur de feu Ascent Mx Roberto Nurse pour accompagner Felipe Pardo dans l’attaque.

Cependant, la nervosité a pesé sur Nurse dans les premières minutes du match, quand il a commis un tacle fort sur Josecarlos Van Rankin et que le sifflement Marco Antonio Ortiz lui a montré le carton jaune.

Santos a tenté d’imposer son jeu, mais Pachuca a su contrer le rival pour prendre le contrôle et en moins de 10 minutes il a lancé deux attaques dangereuses. Gustavo Cabral s’est connecté avec une tête qui passait à quelques centimètres au-dessus de la barre transversale et peu de temps après, l’infirmière a terminé un tir qui a frappé à l’extérieur des filets.

Le duel a été équilibré au milieu de terrain, jusqu’à ce que Santos parvienne à se rapprocher du but lorsque Julio Furch a profité d’un rebond et a lancé un tir serré qui a juste réussi à dévier le gardien de Pachuca, Óscar Ustari, puis a frappé le poteau.

Les Warriors ont mis la tension quelques minutes plus tard lorsque Carlos Orrantia a fui sur le côté droit après un oubli de l’arrière et a envoyé un tir arrêté par le gardien de but. Avec la pression au sommet dans la lutte pour la passe, les deux entraîneurs ont lancé des réclamations et même échangé des mots d’agacement, ce pour quoi le siffleur les a avertis.

Le match a été bloqué pendant quelques instants, mais Pachuca était plus doué pour briser la défense de l’adversaire et atteindre le but. Érick Gutiérrez a envoyé un centre magistral pour Víctor Guzmán pour terminer par un tir croisé dans la surface et inscrire le premier but.

Avec le score contre, les Warriors ont été accélérés dans le complément et Julio Furch a ouvert le duel avec un tir puissant qui a été sauvé par Ustari.

Sur un coup franc, le gardien Carlos Acevedo a réussi à rejeter deux tirs d’Ismael Sosa, mais lors du dernier rebond, le ballon est tombé aux pieds d’Óscar Murillo, qui n’a poussé le ballon que devant les yeux de la défense locale pour marquer le deuxième but.

Le désespoir dans le dos, Santos a persisté et a réussi à générer du danger avec des tirs de Furch et Fernando Gorriarán, mais Ustari a tenu bon pour arrêter les attaques. Alors que les guerriers traquaient le but des visiteurs, Tuzos a réagi avec un mouvement mortel. Dans un jeu de mur avec Víctor Dávila, Roberto de la Rosa, qui avait à peine quelques minutes sur le terrain, s’est infiltré dans la zone pour tirer et condamner le troisième but.