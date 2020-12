En me souvenant des photos que j’ai téléchargées l’été dernier, Patricia Noarbe Elle a de nouveau révolutionné les réseaux sociaux avec une pose de bikini impressionnante depuis sa retraite de vacances aux Canaries, où elle passe quelques jours. La petite amie de Marcos Llorente a téléchargé une photo dans laquelle il apparaît avec un maillot de bain string explosif avec lequel il montre juste assez pour qu’Instagram ne censure pas la publication.

Paddy, comme on l’appelle sur les réseaux sociaux, Il passe quelques jours sur les terres insulaires comme il l’a dit sur Instagram, et il en a profité pour montrer son corps magnifique avec cette pose, qui compte déjà près de 16000 “ j’aime ”. “Cheveux en désordre, coeur heureux”, écrit dans la publication Patricia Noarbe à côté de la photo.

Quelques jours avant et également des îles Canaries, Paddy a également encouragé ses près de 160000 followers à faire des squats avec une vidéo qu’il a postée sur son profil alors qu’il commençait son entraînement. Et c’est que la petite amie de Marcos Llorente n’arrête pas de grandir avec son projet «Paddyness», dans lequel il aide les gens à adopter de saines habitudes de vie, à se sentir bien, à prendre soin de leur corps et à avoir une silhouette «dix» comme la vôtre. De plus en plus de gens suivent ses entraînements et ses conseils pour manger, et à chaque fois qu’il ouvre le quota de places, ils ont tendance à s’épuiser rapidement. De plus, il publie occasionnellement des photos avant et après avec les résultats des clients de son projet, réalisant des transformations physiques et d’habitudes très frappantes.

Dans le même temps, Patricia Noarbe continue de publier des photos et vidéos de ses entraînements et aussi quelques poses plus risquées comme cette dernière dans laquelle elle apparaît en maillot de bain avec lequel elle a révolutionné les réseaux, comme on peut le voir en voyant les messages qu’elle se présentent sous la forme d’une réponse au message.