Avant l’ouverture de lundi de la série de trois matchs Padres-Dodgers à San Diego, on a demandé au manager des Dodgers Dave Roberts si son club pensait qu’il était dans une course de fanions.

“Nous ferions mieux de l’adopter comme une course de fanions”, a répondu Roberts. “Le but est de gagner la division chaque année. Et en ce moment, les Padres jouent un aussi bon baseball que n’importe qui dans les ligues majeures … jouant avec beaucoup de confiance.

“Ils vont être prêts pour nous.”

Très prêt.

Les Padres ont battu les Dodgers en visite 7-2 lundi soir pour se rapprocher de 1 1/2 matchs des leaders de la National League West.

Élan.

Les Padres ont remporté huit matchs consécutifs pour passer à 32-17. Les Dodgers ont perdu cinq de leurs huit derniers pour glisser à 33-15. Et non seulement les Padres étaient l’équipe la plus affûtée lundi soir, mais ils ont mis l’as des Dodgers Clayton Kershaw dans le rétroviseur.

Non seulement les Padres n’ont remis à Kershaw que sa septième défaite en 28 décisions en carrière contre San Diego, mais ils ont obtenu quatre points sur cinq coups sûrs en 11 frappeurs contre l’enclos des releveurs de la Ligue nationale, le mieux classé des Dodgers.

Il y a maintenant une chance que les Padres dirigent la Ligue nationale de l’Ouest lorsque les Dodgers quitteront la ville mercredi soir. Même s’ils ne le sont pas, ils approchent de leur première opportunité en séries éliminatoires depuis 2006. Le chiffre magique des Padres pour décrocher une place en séries éliminatoires: cinq.

“Nous continuons de travailler”, a déclaré Jayce Tingler, le manager des Padres. “Nous pensions que quelque chose de bien allait se passer (lundi soir). Nous avons eu une bonne énergie toute l’année. Et c’est une bonne façon de démarrer la série, c’est sûr.”

Et mardi soir, les Padres enverront l’un de leurs meilleurs grinders dans le droitier Zach Davies (7-2, 2,48 MPM) contre le droitier des Dodgers Tony Gonsolin (0-1, 1,57).

Davies a une décision dans ses neuf départs cette saison et est sur une séquence de cinq victoires consécutives. Au cours de cette séquence, Davies a accordé 12 points (huit mérités) sur 21 coups sûrs et 12 buts avec 32 retraits au bâton en 31 2/3 manches pour une MPM de 2,27 et un WHIP de 1,04.

Davies a un dossier en carrière de 3-2 contre les Dodgers avec une MPM de 2,08, un WHIP de 0,99 et une moyenne au bâton de .217 adversaires en sept départs. Il a abandonné 10 points aux Dodgers sur 34 coups sûrs et neuf buts avec 35 retraits au bâton en 43 1/3 de manches.

Les deux partants de mardi ont affronté l’autre équipe – et l’un contre l’autre – une fois auparavant cette saison le 12 août au Dodger Stadium dans un match remporté par les Dodgers 6-0. C’était l’une des deux défaites subies par Davies, qui a renoncé à deux points sur quatre coups sûrs et deux marches avec cinq retraits au bâton en sept manches. Gonsolin a accordé trois coups sûrs et une marche avec huit retraits au bâton en 4 2/3 manches.

Les Padres n’ont pas encore marqué contre Gonsolin lors de deux rencontres, dont celle de départ le mois dernier, au cours des deux dernières saisons. Il a accordé aux Padres trois coups sûrs et une marche avec 11 retraits au bâton en un total de 6 2/3 manches.

Gonsolin est devenu un acteur clé dans la rotation criblée de blessures des Dodgers. Il a renoncé à six points (cinq mérités) sur 18 coups sûrs et six marches avec 28 retraits au bâton en 28 2/3 manches en six apparitions (cinq départs) pour un WHIP de 0,84.

– Médias au niveau du champ