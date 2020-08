TORONTO (AP) L’ailier bien équilibré Ondrej Palat marque, le MVP en titre Nikita Kucherov défend et le Lightning de Tampa Bay a repris leur série contre les Bruins de Boston.

Palat a marqué deux buts pour lui en donner quatre au cours des trois derniers matchs, Kucherov a fait partie d’un solide effort défensif en troisième période et le Lightning a battu les Bruins 3-1 samedi pour prendre une avance de 3-1 dans leur série de deuxième tour. Du gardien de but Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay clique comme le prétendant à la Coupe Stanley qu’elle était censée être maintenant à une victoire de l’élimination de Boston et de passer à la finale de la Conférence de l’Est pour la deuxième fois en trois ans.

«En ce moment, les gars le ressentent, a dit l’entraîneur Jon Cooper. ” Espérons que cela continue. ”

Cette confrontation entre les deux meilleures équipes, apparemment même, de la division Atlantique a été tout Lightning depuis que les Bruins ont remporté le premier match. Ils ont remporté les trois derniers matchs, notamment depuis que Palat a marqué le vainqueur du deuxième match.

«Nous jouons avec confiance, a dit Palat. «Nous ne trichons pas sur la glace. Nous le faisons de la bonne manière. Nous restons du côté droit de la rondelle. Nous essayons de ne pas retourner la rondelle, et je pense que les quatre lignes jouent bien au hockey et c’est énorme. ”

Vasilevskiy a effectué 29 arrêts et le finaliste du trophée Norris Victor Hedman a marqué un flipper, faisant rebondir le but du gardien de but de Boston Jaroslav Halak, qui a commencé tous les matchs depuis que le partant Tuukka Rask s’est retiré des séries éliminatoires au milieu du premier tour. Halak, qui a été retiré la dernière fois mercredi, a accordé trois buts sur 26 tirs lors du quatrième match.

L’entraîneur des Bruins, Bruce Cassidy, a déclaré à propos du deuxième but de Palat qui a dépassé le gant de Halak: “ Nous avons besoin de cet arrêt. ” Sa plus grande frustration était une pénalité majeure de 5 minutes infligée à Nick Ritchie pour un coup discutable sur Yanni Gourde de Tampa Bay qui a ouvert le moyen pour le but de Hedman.

Ritchie a semblé frapper Gourde par derrière à quelques mètres des planches, et Gourde est allé l’épaule gauche la première dans les planches. Les officiels ont donné à Ritchie le majeur après avoir visionné la vidéo, et Gourde est partie avant de revenir au début de la troisième période

«Il est clair que Gourde était en panne sur le jeu et c’est un bon joueur – un très bon joueur pour eux – intelligent, évidemment, a dit Cassidy. Il les a mis en avantage numérique pendant 5 minutes, il a terminé le match, n’a eu aucun problème en troisième période. Je n’étais pas d’accord avec l’appel. ”

Ritchie a dit qu’il essayait de terminer son test après que Gourde se soit débarrassé de la rondelle. Pourtant, il pourrait faire face à une suspension, ce qui, selon Cooper, pourrait être le cas en saison régulière, mais il se demandait si la pénalité majeure pourrait permettre à Ritchie de se “ décrocher ” du cinquième match manquant.

Boston a obtenu un but en avantage numérique de Jake DeBrusk en troisième période pour mettre fin au blanchissage, mais n’a pas pu revenir d’un déficit de 3-0. Le Lightning n’a pas permis un tir au but des Bruins dans les cinq dernières minutes et plus, la ligne de Palat, Brayden Point et Kucherov jouant une grande partie de ce temps.

«Kuch jouait un excellent match aujourd’hui, a dit Palat. On pouvait le voir depuis le début quand il a frappé (le capitaine des Bruins Zdeno) Chara, quand il a eu un excellent échec avant. Quand votre joueur vedette fait ces petites choses, tout le monde le suit et je pensais qu’il avait un match énorme. ”

Jouant sans le capitaine blessé Steven Stamkos, le Lightning n’a pas manqué un battement. Après avoir été balayés de façon étonnante lors de la première ronde des séries éliminatoires de 2019, lorsque les Bruins se sont rendus à la finale de la Coupe Stanley, ils semblent prêts à faire un autre grand pas en avant.

«Je pense qu’en tant que groupe, nous nous sommes vraiment rassemblés et nous nous sommes vraiment concentrés sur les détails de notre partie défensive du match, a dit Hedman. «Nous allons toujours marquer des buts. Nous savons que. Nous avons toutes les compétences du monde, tellement heureux de la façon dont nous nous sommes réunis dans la partie défensive du match. ”

REMARQUES: Tampa Bay a conservé le même alignement que les Jeux 2 et 3, ce qui signifiait utiliser sept défenseurs et 11 attaquants. … Boston est revenu à la traditionnelle formation de 12 attaquants et de six défenseurs, avec Karson Kuhlman et Connor Clifton remplaçant Jeremy Lauzon et John Moore.

SUIVANT

Le cinquième match aura lieu lundi.

—

