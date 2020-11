Mis à jour le 19/11/2020 à 18:34

Vin Diesel est mondialement connu pour avoir joué Dominic Toretto dans la série “Rapides et furieux”. Il s’est mis à la place de ce personnage depuis 2001, faisant de lui l’un des acteurs les plus appréciés du public et les mieux payés d’Hollywood.

Mark Sinclair Vincent, mieux connu comme vin Diesel, nous montre sa polyvalence et son talent devant les caméras. C’est amusant et ouvert aux doutes des fans, cependant, acteur américain il est très réservé avec sa vie personnelle. On sait très peu de choses sur sa vie amoureuse, Diesel a une relation amoureuse avec Paloma Jiménez. Mais qui est-elle et comment se sont-ils rencontrés? Ensuite, nous vous disons tous les détails.

vin Diesel Oui Paloma Jimenez Ils sont ensemble depuis 2007. On en sait très peu sur la relation, y compris sur la façon dont ils se sont rencontrés. Certains supposent qu’ils ont probablement été présentés lors d’une première de film, d’une fête ou d’une autre fonction remplie de célébrités.

Vin Diesel et Paloma Jiménez sont ensemble depuis 2007 (Photo: .)

Paloma Jimenez est un mannequin né au Mexique le 22 août 1983. La superbe brune de 37 ans est apparue dans de nombreuses campagnes commerciales pour de grandes marques telles que Coca Cola, Honda et Pantene, ainsi que dans diverses émissions de télévision mexicaines.

Bien qu’ils ne soient pas mariés, vin Diesel Oui Paloma Jimenez Ils sont en couple depuis 13 ans et ont trois enfants: Hania Riley Sinclair (12), Vincent Sinclair (10) et Pauline Sinclair (5) (Le nom de naissance de vin Diesel est «Mark Sinclair»).

À travers les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, la star de cinéma d’action partage des photos et des vidéos de ses enfants montrant une grande fierté et bonheur. L’acteur hollywoodien essaie de passer le plus de temps possible avec eux, malgré son horaire de travail chargé.

Diesel a aidé sa fille aînée, Hania (qui passe par “Similce”) à suivre ses traces en tant qu’acteur. Elle a fait ses débuts en doublage dans la série animée Netflix et DreamWorks Fast & Furious: Spy Racers, qui est une retombée de la franchise cinématographique et a été produite par Diesel lui-même.

