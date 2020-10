Sverrir Ingi Ingason dans une pièce avec Jesús Vallejo. .

Grenade et PAOK à égalité ce jeudi (0-0) au stade Nuevo Los Cármenes, un résultat qui permet à l’équipe espagnole de prolonger sa séquence sans perdre et continue d’être le leader du groupe E de la Ligue Europa malgré la fin de leur série de victoires.

Les deux équipes ont cherché la victoire jusqu’à la fin, malgré le fait qu’aucune des deux n’était mécontente du match nul dans un affrontement de plus grande domination locale, bien que le PAOK ait insisté davantage dans les dernières minutes, dans lesquelles il y avait peu de chances de marquer.

En l’absence d’un arrière droit disponible, l’entraîneur de Grenade, Diego Martinez, placé dans cette position Antonio Puertas, un extrême, tandis que l’autre surprise dans le onze de départ local était la présence des médias français Maxime Gonalons, ce qui en principe était faible pour le choc dû à une entorse du genou.

L’équipe rojiblanco a porté le poids du duel en première mi-temps, mais a eu de nombreux problèmes pour créer des chances contre l’arrière accroupi et ordonné de l’équipe de Thessalonique, car ils n’avaient ni profondeur, ni ne déplaçaient le ballon avec vitesse, ni le Colombien Luis n’est entré dans le match. Suarez.

Les Grecs, qui se sont améliorés et ont été plus incisifs au fil des minutes, n’ont vu leur cadre en danger que sur un tir du Vénézuélien Darwin Machís qui Le but serbe Zivko Zivkovic est dégagé.

Peu avant, le PAOK avait profité de la meilleure chance du premier acte avec un tir au poteau de l’Autrichien Stefan Schwab, tandis que le Cap-Vert Fernando Varela était également proche du but pour les visiteurs avec une tête qui a raté de peu un but.

Le scénario de la deuxième mi-temps variait peu, bien que Grenade soit arrivée peu de temps après que le match ait repris à deux reprises au but opposé, avec des tirs de Gonalons et du Brésilien. Robert Kenedy qui a fait travailler Zivko Zivkovic.

Le PAOK a récupéré et équilibré le concours en termes de domination, malgré le fait que les mouvements sous forme de changements apportés par les deux techniciens n’ont pas servi à revitaliser les attaques des équipes.

Un coup de pied lâche d’Alberto Soro était la dernière tentative locale, tandis que le gardien portugais Rui Silva a dû intervenir face aux dangereux tirs des visiteurs du Polonais Karol Swiderski et du Serbe Andrija Zivkoviv à quelques minutes de la domination de la visite.

Fiche technique

0 – Grenade CF: Rui Silva; Antonio Puertas, Vallejo, Germán, Carlos Neva; Gonalons (Yan Eteki, m 90), Luis Milla, Yangel Herrera (Jorge Molina, m 59); Machís (Domingos Duarte, m.90), Kenedy (Alberto Soro, m.73) et Luis Suárez (Montoro, 73).

0 – PAOK: Zivko Zivkovic; Ingason, Fernando Varela, Crespo; Rodrigo Soares (Wague, m 75), Schwab, Douglas Augusto, Giannoulis; Murg (El Kaddouri, m 69), Andrija Zivkovic et Colak (Swiderski, m, 69).

Arbitre: Tiago Martins (portugais). Il a montré du carton jaune aux habitants Yangel Herrera (m.45) et Vallejo (m.67), et aux visiteurs Rodrigo Soares (m.25), Giannoulis (m.64), Andrija Zivkovic (m.74) et Douglas Augusto ( m.92).

Incidents: Match correspondant à la deuxième journée du groupe E de la Ligue Europa joué au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos.