Paolo Guerrero et Jefferson Farfan ils se connaissent depuis qu’ils se sont rencontrés dans les divisions mineures d’Alianza Lima. À partir de là, les deux personnages ont construit une forte amitié, qui dure au fil des ans. De plus, sans partager de lien de sang, ils sont tous les deux frères.

La bonne connexion s’est reflétée une fois de plus, avec le salut affectueux qu’il a donné Jefferson Farfan à Paolo Guerrero, à l’occasion de son anniversaire. “Joyeux anniversaire à la personne que j’admire le plus dans cette vie. Mon meilleur ami et putain de frère. Bonne journée », a écrit la« Foquita », dans un post sur Instagram Stories.

Salutations de Jefferson Farfán à Paolo Guerrero.

Inter et Conmebol ont rejoint

«Le garçon fête son anniversaire aujourd’hui! Nous souhaitons à notre attaquant beaucoup de bonheur et de réalisations! »Était le message de l’Internacional de Porto Alegre sur Twitter, avec une carte postale d’une célébration de but pour Paolo Guerrero. “Félicitations, Guerrero”, at-il ajouté.

De la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), ils se sont également souvenus de l’anniversaire de l’ancien joueur de Flamengo, Corinthians, Hambourg, Bayern Munich et Alianza Lima.

«Un buteur remarquable, d’une immense hiérarchie. Le jour de son anniversaire, nous saluons le grand Paolo Guerrero. Joyeux anniversaire, ‘Predator’! »Était le texte qui apparaissait sur le compte de l’agence.

Paolo Guerrero Il a un an de plus, en train de se remettre d’une grave blessure au genou droit, qui l’a contraint à rater les matches de l’Inter et de l’équipe nationale péruvienne depuis cette date. Même le «prédateur» a dû subir une intervention chirurgicale, en raison de la gravité des dommages.

