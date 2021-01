Paolo Guerrero Il ne s’est jamais découragé après une déchirure du ligament croisé au genou droit en août de l’année dernière. Au contraire, l’attaquant a rapidement tourné la page et s’est concentré sur une bonne phase de récupération pour revenir dans la meilleure forme possible à l’activité officielle.

Après six mois de dur labeur, le «Predator» sourit à nouveau et se sent éclairé. Du moins, c’est ce qu’il a exprimé dans la récente publication qu’il a faite via son profil officiel sur Instagram. “Voir la lumière”, a déclaré samedi le footballeur international de Porto Alegre.

Dans le même post, Guerrero a partagé cinq photos. En deux clichés, le capitaine de l’équipe péruvienne est accompagné des membres du staff «Colorado». Dans un autre, l’attaquant de 37 ans court sur le terrain du Parque Gigante et affiche un large sourire. Dans le reste, le joueur s’entraîne sous le soleil de Porto Alegre.

Malgré la percée, l’ancien Hambourg a encore besoin de plus de séances pour participer à l’entraînement sans aucune restriction. En effet, le portail UOL Esporte a détaillé en début de semaine que le club estime que le Péruvien sera en action début février, bien que son retour sur les courts puisse avoir lieu en mars, au début du championnat Gaúcho.

En revanche, Guerrero a joué un rôle clé en début de saison pour «Inter». Le joueur de football national a marqué 10 buts en 15 apparitions dans tous les tournois. Bien qu’il ne puisse pas revenir pour la clôture du Brasileirao 2020, l’équipe a de grandes options pour gagner, car elle est leader avec 59 unités et ce dimanche elle se heurtera à Gremio dans la classique.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER