L’Italie et le football mondial pleurent la mort de Paolo Rossi, qui est décédé ce matin à 62 ans. Rossi était le héros Pichichi et italien de la Coupe du monde en Espagne 82. Il a également remporté le Ballon d’Or cette saison. C’était un attaquant légendaire qui a marqué 134 buts en 340 matchs disputés entre Vicence, Pérouse, la Juve et Milan.

Paolo Rossi était sans aucun doute le héros de l’équipe Azzurro proclamée championne du monde en 1982, Pichichi de la Coupe du monde en Espagne et Ballon d’Or la même année.

Almanacchi #Azzurri: 11 juillet 1982, venez la terza stella! 🌟🌟🌟-> https://t.co/3llXoGJLUX#Nazionale #ITA pic.twitter.com/qsQIGDpGuD – Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) 11 juillet 2016

L’actualité du mort de Paolo Rossi est venu inopinément le matin dernier et a été annoncé par Enrico Varriale, rédacteur en chef adjoint de Rai Sport, et immédiatement publié par tous les médias italiens. Federica Cappelletti, L’épouse de Pablito, a publié une photo des deux sur leurs réseaux sociaux confirmant la nouvelle de la mort de Paolo Rossi: «Il n’y aura jamais personne comme toi, unique, spécial. Après vous, absolument rien … ».

Paolo Rossi a joué toute sa carrière en Italie et portait, entre autres, les maillots de Vicence, Pérouse, Juventus _l’équipe avec laquelle il a remporté deux Scudetto, une Recopa, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe d’Europe – et Milan, et ces dernières années, il s’est consacré à être commentateur sur différentes télévisions italiennes.

Toute l’Italie et tout le football mondial pleure l’absence pour toujours de Paolo Rossi, ce qui nous laisse quelques semaines après Diego Armando Maradona. L’attaquant italien est devenu célèbre grâce également à ses six buts lors de la 82e Coupe du monde au cours de laquelle l’Italie a battu le Brésil, l’Argentine, la Pologne et l’Allemagne en finale au Bernabéu. Au cours de sa carrière de footballeur professionnel, Paolo Rossi a disputé 340 matchs et marqué 134 buts.