Papu Gómez signe son nouveau contrat avec le FC Séville FC Séville

Le milieu de terrain argentin Alejandro Darío ‘Papu’ Gómez est un nouveau joueur de Séville jusqu’au 30 juin 2024, a annoncé ce mardi le club sévillan, auquel il arrive transféré par l’Atalanta italien.

L’international avec l’Albiceleste, qui aura 33 ans en février prochain, a signé un contrat de trois saisons et demie avec son nouveau club après avoir atterri en début d’après-midi à l’aéroport de Séville et subi un examen médical, une fois qu’un accord a été conclu entre Séville et Atalanta de Bergame.

Papu Gómez a été cinq fois international absolu avec l’Argentine, il n’occupera pas de poste d’étranger car il possède également la nationalité italienne et, bien que les chiffres n’aient pas été officiellement révélés, pour sa signature l’entité de Séville paiera à Atalanta entre 5,5 et 8 millions d’euros, selon les variables, selon des sources de opération.

Le droitier de Buenos Aires mesure 1,67 mètre et arrive au club de quartier Nervión après neuf saisons en Italie, avec une année intermédiaire dans l’Ukrainian Metalist, plus précisément entre Catane et Atalanta, une équipe dans laquelle il a découvert comme “l’un des meilleurs joueurs de Serie A“, a souligné Séville.

Le milieu offensif, qui peut également jouer sur l’aile gauche, possède une vaste expérience des compétitions européennes, tant en Ligue des champions qu’en Ligue Europa, et a commencé sa carrière professionnelle à Arsenal de Sarandí de son pays, où il a fait ses débuts en 2005 et y est resté jusqu’en 2009.

La même année, il a signé pour San Lorenzo de Almagro et à la fin de la campagne 2009-10, il a fait le saut vers l’Europe en signant pour Catane, après avoir ajouté 24 buts et douze passes décisives en plus de 150 matchs en Argentine.

Dans l’équipe sicilienne, il a joué trois campagnes, avec 18 buts et 17 passes en un peu plus d’une centaine de matchs entre la Serie A et la Coupe d’Italie, jusqu’à ce que lors de la saison 2013-14, il se rende au Metalist Kharkiv en Ukraine, où il a réalisé 4 buts et 6 passes décisives en 24 matchs disputés.

Puis l’Atalanta l’a remarqué, dans lequel Papu est devenu un référence dans les six saisons où il a été au club de Bergame jusqu’à son arrivée dans le football espagnol.

De la campagne 2014-15 jusqu’à son transfert à Séville, Gómez a disputé plus de 250 matchs avec l’Atalanta, avec 59 buts et 71 passes décisives à ses coéquipiers, ce qui l’a aidé à faire ses débuts avec l’équipe senior argentine en 2016-17, en Juin de l’année dernière et par la main de Jorge Sampaoli, précisément ancien entraîneur de Séville.

Papu Gómez accumule cinq rencontres avec l’Albiceleste, dont deux se qualifiant pour la Coupe du monde, avec un but et une passe, et dans la compétition italienne la saison dernière, il a atteint le record de passes de buts en Serie A, avec 16, en ajoutant deux autres qu’il a donné en Ligue des champions.