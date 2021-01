Viacom CBS a annoncé que Paramount Plus sera lancé le 4 mars et atteindra les États-Unis et l’Amérique latine. C’est «un effort de l’entreprise» pour pouvoir rivaliser sur des plateformes numériques telles que Netflix ou Disney.

Paramount Plus est le changement de nom de la plateforme CBS All Access, un service d’abonnement lancé en 2014 et qui mélangeait la transmission en direct de la programmation avec le réseau avec ses affiliés.

Mais pas seulement cela, mais avec ladite relance, Paramount Plus aura également des autorisations sur les propriétés du câble ViacomCBS, telles que Nickelodeon, MTV, Comedy Central et de plus.

Selon Variety, CBS All Access compterait actuellement de 8 à 9 millions d’abonnés.

Pour le moment, on sait que le service d’abonnement atteindra les États-Unis et l’Amérique latine, de sorte que le ViacomCBS organisera une présentation virtuelle pour les investisseurs le 24 février, où ils donneront des détails sur l’entreprise, ainsi que des synthèses économiques pour 2020.

ViacomCBS a eu du mal à Wall Street l’année dernière, mais après l’annonce de Paramount Plus, la société a augmenté ses parts de 80% au cours des six derniers mois.

