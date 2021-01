Contrat de 460 millions de Roures avec la Liga pour la diffusion de football dans les bars en Espagne C’est devenu un casse-tête pour Javier Tebas. Le président de l’association des clubs a des clous à certains clubs qui ils supposent qu’ils vont “ palmar ” 5% de leurs revenus télévisés pour sauver la peau de l’homme d’affaires catalan, qui cette année a déjà cessé de payer ce qu’elle devait en France pour les droits de Ligue 1.

Maintenant il a ouvert un autre contre Thèbes et il semble que celui-ci va être difficile à contrôler contrairement à leurs clubs serviles. Les hôteliers sont très indignés par le sauvetage que le président de la Ligue a perpétré en faveur de Roures car ils se voient toujours demander le même montant financier par LaLiga TV Bar qu’avant la pandémie.

“Nous devons payer 400 euros par mois pour jouer au football dans notre bar et il ne tient pas compte du fait que nous avons, nous aussi, subi les effets de la pandémie. Beaucoup d’entre nous ont la capacité réduite à 30% ou 50% de ce que nous pourrions avoir, les heures de fermeture ne dépendent pas de nous et dans les matchs les plus intéressants nous sommes généralement fermés, les gens dépensent beaucoup moins qu’avant et se sont habitués à regarder le sport chez eux », explique un hôtelier qui se demande s’il vaut la peine de continuer à donner du football chez lui.

Les hôteliers Ils sont mordus par la vente qui obtiendra un Roures cela, en revanche, ne leur a pas pardonné un sou pendant la pandémie. «Ils veulent abaisser ce qu’il a accepté et le gouvernement continue de nous étouffer avec les limites des horaires, des taxes et autres. Le football devrait nous faire une pause ou à la fin nous allons tous partir », ajoute cet hôtelier, qui a ses locaux à Malasaña.

Une entreprise néfaste

Actuellement, la Ligue est vue dans 25000 bars, selon les calculs de la Ligue, alors qu’il y a un an, elle était présente dans 50 000 bars. Quand Roures a acheté ces droits en 2019 pour trois saisons pour 460 millions projeté avec Thèbes qu’ils atteindraient les 85000 magasins qu’ils avaient payés il y a dix ans. Cette projection a été complètement ruinée, comme l’a reconnu l’homme d’affaires catalan sur Radio Marca.

«C’est comme s’ils vous vendaient une voiture électrique et que vous ne pouviez pas la recharger. Si les barres sont fermées, nous devons voir au moins comment cela est combiné »a déclaré le propriétaire de Mediapro. La question est que Roures pourra sauver le mobilier en vertu d’une sentence sur laquelle il existe une jurisprudence établie en Catalogne pour la suppression de 50% du contrat.

Les bars sont clairs que Thèbes doit forcer Roures à baisser les tarifs ou le commerce du football dans les bars mourra définitivement. Le président de la Ligue Il était obsédé par l’idée d’élever davantage dans ce concept après avoir appris que le premier ministre gagnait 600 millions par an pour le football dans les bars.. Le président a utilisé toutes sortes de ressources en tant que détectives pour lutter contre le piratage afin d’atteindre ses objectifs et même projeté un taux de charge variable pour les bars en fonction de leur emplacement, mètres carrés et facturation. Ce dernier programme n’a pas encore été développé et les hôteliers crient parce qu’ils pensent avoir été victimes d’intimidation.

La Ligue fait face à la dépréciation de un contrat qui sera remis aux enchères à l’été 2022. Nous verrons combien de bars auront résisté et si un opérateur est capable de payer un montant proche des 460 millions que la concurrence thèbes a empochés lors de la dernière vente aux enchères. Les clubs se bouclent. Les courbes arrivent.