Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 27 octobre 2020, p. a12

Face au couvre-feu qui prévaut en Espagne en raison de l’épidémie de coronavirus, Jonathan Paredes éprouve un sentiment de peur et tente d’y faire face de la meilleure façon possible, sans arrêter l’entraînement, en appliquant toutes les recommandations nécessaires à Madrid, où il vit depuis plusieurs années. ans.

Après son retour à la piscine pour poursuivre les plans pour 2021, avec les World Series de plongeons hauts qui ont modifié son calendrier de compétition en raison de la pandémie, Paredes s’arrête à l’entraînement pour l’interview de La Jornada via l’application WhatsApp .

«Ils viennent d’annoncer un couvre-feu à 23 heures et nous devons être à la maison. C’est une situation compliquée. Cela commence à devenir un peu effrayant et nous ne savons honnêtement pas combien de temps cela va durer.

Il y a de très fortes rumeurs selon lesquelles cet état d’alarme pourrait durer jusqu’en avril ou mai de l’année suivante, a déclaré le double médaillé mondial du 27 mètres.

Paredes a eu l’illusion de voyager au Mexique et de passer les vacances de Noël avec sa famille, mais les mesures prises par le gouvernement espagnol et le ministère de la Santé en raison de la deuxième vague d’infections ont anéanti ses projets, car il ne peut pas sortir avec sa femme ou ni recevoir la visite de leurs parents.

Cela va être assez compliqué et nous devons y faire face de la meilleure façon possible, car il n’y a pas d’autres options. L’important est d’essayer d’éviter les infections et de se conformer aux recommandations qu’ils nous donnent pour ne pas continuer à propager le virus et faire semblant que tout est à nouveau normal, dit l’athlète, après que l’Espagne ait dépassé le million de cas et que les hôpitaux soient à leur disposition. Capacité maximale.

Pas de compétition en 2020

Le Covid-19 a laissé le plongeur sans options pour générer des ressources dans les compétitions de Cliff Diving, organisées par Red Bull, l’un de ses deux sponsors, puisque dans la série des prix économiques sont distribués à ceux qui montent sur le podium. Le Mexicain a été le gagnant de ces tests et une référence ces dernières années.

Paredes apprécie le soutien des sponsors car, même si les compétitions ont été annulées cette année, ils ne m’ont pas tourné le dos. Je n’ai reçu aucun paiement de la bourse mensuelle que j’ai reçue du Fonds du sport pour la haute performance (Fodepar), elle est en pause et on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que tous les sportifs sont dans la même situation après la disparition de la confiance.