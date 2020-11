“Parfois je me demande si les gens m’aiment toujours”. C’étaient les paroles de Diego Armando Maradona dans sa dernière interview avant sa mort. La star mondiale du football s’est entretenue avec Clarín à l’occasion de son 60e anniversaire lors de sa dernière interview quelques jours avant sa mort d’une insuffisance respiratoire à son domicile situé dans la ville de Tigre.

Le 60e anniversaire de Diego Maradona Il a fait la couverture de tous les médias du monde et pour cette raison, le meilleur joueur de l’histoire a accordé une interview au journal argentin où il a passé en revue sa carrière et a parlé de l’actualité. Quelques jours après son anniversaire, il a subi une intervention chirurgicale en raison d’un caillot et deux semaines plus tard, il est décédé ce mercredi 25 novembre des suites d’une insuffisance respiratoire.

Nous joignons ici la dernière interview de Diego Armando Maradona accordé au journal argentin Clarín.

Quelle est la meilleure et la pire chose qui vous soit arrivée dans votre vie? Vous regrettez quelque chose?

J’y suis allé et je suis très content. Le football m’a donné tout ce que j’avais, plus que je ne l’avais imaginé. Et si je n’avais pas eu cette addiction, j’aurais pu jouer beaucoup plus. Mais aujourd’hui c’est passé, je vais bien et ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir mes parents. Je demande toujours ce souhait, un jour de plus avec Tota mais je sais que du ciel elle est fière de moi et qu’elle était très heureuse.

Levez le verre pour votre anniversaire et j’ai fait un vœu à tous les Argentins.

Mon souhait est que cette pandémie passe le plus tôt possible et que mon Argentine puisse avancer. Je veux que tous les Argentins se portent bien, nous avons un beau pays et je suis convaincu que notre président saura nous sortir de ce moment. Cela me rend très triste quand je vois des enfants qui n’ont pas assez à manger, je sais ce que c’est que d’avoir faim, je sais ce que ça fait de ressentir quand on ne mange pas pendant plusieurs jours et cela ne peut pas arriver dans mon pays. C’est mon souhait, voir les Argentins heureux, travailler et manger tous les jours.

Ce sont des temps de protocoles stricts pour tout le monde. Et Diego, étant un patient à risque, a dû s’adapter aux règles imposées par le contexte de la pandémie. Isolé dans sa maison de Brandsen et dans son seul rapport à un média argentin, Maradona a accepté de répondre aux questions que Clarín lui avait adressées par l’intermédiaire de son attaché de presse à l’occasion de son anniversaire. Dix parle de football et de vie.

La pandémie vous a frappé de près: votre beau-frère est mort, votre sœur Lili a été touchée et vous avez également dû maintenir des soins stricts. Avez-vous peur du coronavirus?

C’est la pire chose qui puisse nous arriver, je n’ai jamais rien vu de tel. Et l’Amérique latine a beaucoup plus de succès. Espérons que cela se terminera bientôt, il y a des gens qui ne s’amusent pas, beaucoup de gens qui sont au chômage, qui ont du mal à avoir assez à manger. Je fais confiance (Vladimir, le président de la Russie) Poutine, je suis sûr que dans peu de temps il aura un vaccin parce que ce n’est plus détenu.

Ressentez-vous comment les visages des gens se transforment lorsqu’ils s’approchent, vous voient ou vous touchent?

Je vais être éternellement reconnaissant aux gens. Chaque jour, ils me surprennent, ce que j’ai vécu dans ce retour au football argentin je n’oublierai jamais. Cela a dépassé ce que je pouvais imaginer. Parce que j’étais absent pendant longtemps et que parfois vous vous demandez si les gens vont encore m’aimer, s’ils continueront à ressentir la même chose … Quand je suis entré sur le terrain à Gimnasia le jour de la présentation, j’ai senti que l’amour avec les gens ne s’arrêterait jamais.

Qu’est-ce que l’athlète argentin de n’importe quelle discipline a qui fait l’impossible pour défendre les couleurs du bleu et du blanc?

Nous quittons le pays très tôt, nous vivons à l’étranger depuis longtemps et nous nous manquons beaucoup. C’est pourquoi quand une équipe nationale vous appelle, vous venez même nager. Parce que cela signifie se sentir à nouveau dans votre pays, défendre le drapeau et cela nous rend différents.

Qu’est-ce qui vous passionne dans le sport argentin?

Tout, je regarde tout, je suis n’importe quel Argentin où qu’il soit. Partout où le drapeau argentin est présent, je serai toujours encourageant. Quand je vois le visage d’un athlète argentin qui gagne, cela me fait vibrer. L’autre jour, j’ai vu Peque (Diego Schwartzman) avec Nadal et j’ai souffert plus que lui.

Comment avez-vous vécu l’affaire Messi-Bartomeu-Barcelone? A sa place, auriez-vous quand même claqué la porte?

Je savais que ça allait mal finir et je pensais que Leo partait. Ça m’est aussi arrivé. Barcelone n’est pas un club facile et il est là depuis de nombreuses années et il n’a pas été traité comme il le méritait. Il leur a tout donné, il les a emmenés au sommet et un jour il a voulu sortir pour changer d’air et ils ont dit non. Ce qui se passe, c’est que claquer la porte n’est pas facile, il y a un contrat, un très grand club, des gens qui vous aiment. Je ne l’ai pas fait à Naples.

Qui est le plus susceptible de gagner la Copa Libertadores: River ou Boca?

Boca va bien, j’aime ça. Miguel (Russo) a redonné de la force à l’équipe et a maintenant ajouté quelques joueurs qui ont élevé le niveau. River travaille avec Gallardo depuis longtemps et c’est important, ils se connaissent déjà par cœur, mais en cela j’ai beaucoup confiance en Boca.